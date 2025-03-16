16 марта, 11:20
Изменение реквизитов для пенсии: кому нужно срочно обратиться в ПФУ
Основні тези
- Пенсионный фонд Украины призывает пенсионеров обновить реквизиты для непрерывности выплат.
- Заявку на изменение реквизитов можно подать в сервисном центре или онлайн через вебпортал ПФУ.
Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам с важным заявлением, отметив необходимость обновления реквизитов для непрерывности выплат. В случае их изменения пенсионеры должны срочно обратиться в отделение ПФУ.
Как не потерять пенсию
Если меняются реквизиты банковского счета для получения пенсии, пенсионеры должны обязательно обратиться в Пенсионный фонд, иначе выплаты – не поступят, передает 24 Канал.
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При этом, заявление можно подать как лично в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн через личный кабинет на вебпортале ПФУ, где также можно проверить пенсионное удостоверение. Для подачи заявки онлайн нужно:
- 1.Войдите на вебпортал, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите опцию "Внесение изменений в пенсионное дело" и далее – "Заявление на изменение выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)".
- Заполните все пункты заявления и загрузите заранее отсканированные документы, среди которых паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и реквизиты банковского счета.
- Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ". Статус обработки заявления можно проверить в разделе "Мои обращения".