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Экономика Соцвыплаты Изменение реквизитов для пенсии: кому нужно срочно обратиться в ПФУ
16 марта, 11:20
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Изменение реквизитов для пенсии: кому нужно срочно обратиться в ПФУ

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Пенсионный фонд Украины призывает пенсионеров обновить реквизиты для непрерывности выплат.
  • Заявку на изменение реквизитов можно подать в сервисном центре или онлайн через вебпортал ПФУ.

Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам с важным заявлением, отметив необходимость обновления реквизитов для непрерывности выплат. В случае их изменения пенсионеры должны срочно обратиться в отделение ПФУ.

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Если меняются реквизиты банковского счета для получения пенсии, пенсионеры должны обязательно обратиться в Пенсионный фонд, иначе выплаты – не поступят, передает 24 Канал.

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При этом, заявление можно подать как лично в сервисный центр Пенсионного фонда, так и онлайн через личный кабинет на вебпортале ПФУ, где также можно проверить пенсионное удостоверение. Для подачи заявки онлайн нужно:

  1. 1.Войдите на вебпортал, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).
  2. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите опцию "Внесение изменений в пенсионное дело" и далее – "Заявление на изменение выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)".
  3. Заполните все пункты заявления и загрузите заранее отсканированные документы, среди которых паспорт, регистрационный номер налогоплательщика и реквизиты банковского счета.
  4. Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ". Статус обработки заявления можно проверить в разделе "Мои обращения".