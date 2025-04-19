Статус ребенка войны в Украине: как оформить его в 2025 году
- Статус ребенка войны в Украине предоставляется детям, которые пострадали от боевых действий, с правом на бесплатное питание в образовательных учреждениях.
- Для получения статуса нужно подать документы в органы опеки и попечительства, решение принимается в течение месяца.
Украинцы могут получить в нынешних реалиях статус ребенка войны. Однако такой статус пока не предоставляет особых привилегий и дополнительной помощи ребенку. Единственное, что могут получить дети с таким статусом - это бесплатное питание в учебных заведениях.
Кому могут предоставить статус ребенка войны
Дети, пострадавших в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту, что регулируется постановлением КМУ № 268, передает 24 Канал.
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Право на статус могут получить такие дети:
- не достигшие 18 лет на момент полномасштабного вторжения России в Украину,
- в результате ранения, контузии или увечья,
- которые страдали от психологического, физического или сексуального насилия,
- похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, незаконно удерживались, в частности в плену.
Обратите внимание! В список документов, которые понадобятся для оформления статуса ребенка войны, входит свидетельство о рождении, паспорт заявителя, если заявление подает родственник ребенка, документ, подтверждающий родство с пострадавшим ребенком, справка о постановке ребенка на учет как ВПО и тому подобное.
Что нужно сделать, чтобы оформить статус
- Прежде всего, нужно обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства, куда нужно занести все необходимые документы.
- Предоставленные документы и заявление будет рассматривать комиссия по вопросам защиты прав ребенка.
- В течение месяца с даты регистрации заявления будет принято решение о присвоении статуса ребенка войны.
Важно! Пока неизвестно, можно ли подавать заявку на получение статуса ребенка войны и необходимые документы онлайн.