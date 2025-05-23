Не святой Кирилл: как друг Путина скрывает имущество и обходит санкции

Владимир Гундяев известный как патриарх Кирилл скрывает свое имущество и умудряется обходить санкции. Для этого он использует псевдоним.

Как патриарх Кирилл скрывает свое имущество

Как сообщают российские СМИ, патриарх Кирилл носит псевдоним Иван Захарович Прохоров. Именно под этим именем Гундяев "скрывается" в налоговой системе России.

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Согласно расследованию журналистов, все данные Прохорова совпадают с известной информацией о Гундяеве. Речь идет, в частности, об ИНН и дате рождения.

Гундяев Владимир Михайлович

Дата рождения 20 ноября 1946 года;

ИНН 770605158903.



Прохоров Иван Захарович

Дата рождения 20 ноября 1946 года

ИНН 770605158903.

Такая практика не является новой для России. Ранее было известно, что такие псевдонимы используют российские силовики и чиновники. Например, бывший глава ФСБ Николай Патрушев в налоговой системе скрыт под именем Евгения Петровича Лукова.

Для чего используются такие псевдонимы: