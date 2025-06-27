Эта валюта бьет все рекорды: сколько в 500 евро гривен сегодня

Евро в июне ощутимо подорожал. 27 июня он достиг рекордного значения. Вероятно, рост этой валюты будет продолжаться и в дальнейшем.

Какой сейчас курс евро в Украине 17 июня официальный курс евро в Украине составляет – 48,64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Самая одиозная свадьба года: сколько стоил "праздник любви" Джеффа Безоса и Лорен Санчес Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро в конце июня изменился так: покупка – 48,50 гривны за евро;

продажа – 49,10 гривны за евро. В обменниках евро также весомо вырос. Сейчас там средний курс такой: покупка – 48,95 гривны за евро;

продажа – 49,15 гривны за евро. Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 500 евро сегодня если покупать 500 евро в банке, нужно потратить ориентировочно – 24 550 гривен;

при покупке 500 евро в обменнике нужно уже – 24 575 гривен. Сколько можно получить за 500 евро сегодня если обменивать 500 евро в банке, можно получить примерно – 24 250 гривен;

при обмене 500 евро в обменнике, можно выручить ориентировочно – 24 475 гривен.