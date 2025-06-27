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27 июня, 18:00
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Эта валюта бьет все рекорды: сколько в 500 евро гривен сегодня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс евро в Украине по состоянию на 17 июня составляет 48,64 гривны за евро.
  • Для покупки 500 евро в банке нужно потратить примерно 24 550 гривен, а в обменнике – 24 575 гривен.

Евро в июне ощутимо подорожал. 27 июня он достиг рекордного значения. Вероятно, рост этой валюты будет продолжаться и в дальнейшем.

Какой сейчас курс евро в Украине

17 июня официальный курс евро в Украине составляет – 48,64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний банковский курс евро в конце июня изменился так:

  • покупка – 48,50 гривны за евро;
  • продажа – 49,10 гривны за евро.

В обменниках евро также весомо вырос. Сейчас там средний курс такой:

  • покупка – 48,95 гривны за евро;
  • продажа – 49,15 гривны за евро.

Какую сумму гривен нужно иметь, чтобы купить 500 евро сегодня

  • если покупать 500 евро в банке, нужно потратить ориентировочно – 24 550 гривен;
  • при покупке 500 евро в обменнике нужно уже – 24 575 гривен.

Сколько можно получить за 500 евро сегодня

  • если обменивать 500 евро в банке, можно получить примерно – 24 250 гривен;
  • при обмене 500 евро в обменнике, можно выручить ориентировочно – 24 475 гривен.