Курс растет: как злотый изменился в конце недели

Курс злотого продемонстрировал рост во второй половине июля 2025 года. Изменения небольшие, но ощутимые.

Как изменился официальный курс злотого?

25 июля, официальный курс злотого достиг – 11,54 гривны (+3 копейки, по сравнению с 24 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что происходит с курсом злотого в банках и обменниках?

Средний курс злотого в банках, как сообщает "Минфин", изменился так:

покупка – 11,10 гривны за злотый (без изменений, если сравнивать с 24 июля);

продажа – 11,65 гривны за злотый (без изменений).

Несколько изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 11,42 гривны за злотый (+2 копейки);

продажа – 11,55 гривны за злотый (+3 копейки).

Сколько надо, чтобы купить 100 злотых?

для приобретения 100 злотых в банке, необходимо иметь ориентировочно – 1 165 гривен;

чтобы купить 100 злотых в обменнике нужно уже ориентировочно – 1 155 гривен.

Сколько можно получить, если обменять 100 злотых?