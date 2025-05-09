Какие выплаты на погребение

Сумма выплаты зависит от того, был пенсионер военным или гражданским, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если пенсионер получал пенсию по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – помощь составляет двухмесячный размер его пенсии на момент смерти.

Если пенсия начислялась в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы", – выплата равна трем месячным пенсиям, но не менее чем пятикратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц (в 2025 году это не менее 13 420 гривен).

Важно! Если лицо находилось на полном государственном содержании и погребение было осуществлено за государственный счет, помощь семье не предоставляется.

Какие документы нужны для получения средств

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с таким пакетом документов: