Які виплати на поховання

Сума виплати залежить від того, був пенсіонер військовим чи цивільним, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо пенсіонер отримував пенсію за Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – допомога становить двомісячний розмір його пенсії на момент смерті.

Якщо пенсія нараховувалась відповідно до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", – виплата дорівнює трьом місячним пенсіям, але не менше ніж п’ятикратний прожитковий мінімум для працездатних осіб (у 2025 році це щонайменше 13 420 гривень).

Важливо! Якщо особа перебувала на повному державному утриманні і поховання було здійснене за державний кошт, допомога родині не надається.

Які документи треба для отримання коштів

Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України з таким пакетом документів: