За какой "декрет" добавляется стаж
Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", государственное пенсионное страхование распространяется на лиц, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до его трехлетнего возраста.
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Эксперты объясняют, что различают два определения декретного отпуска:
- Отпуск в связи с беременностью и родами - это период, когда женщина временно не работает из-за рождения ребенка, и который длится 126 календарных дней. Это время отведено специально для матери новорожденного;
- Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста - это период, когда отпуск может взять не только мать, но и другие лица (отец, бабушка или дедушка ребенка), которые желают заботиться о ребенке после завершения отпуска по беременности и родам.
Три года стажа добавляются именно во втором случае. То есть, когда женщина официально находится в декретном отпуске и получает государственную помощь при рождении ребенка - 860 гривен в месяц.
Если в декрете другой член семьи
Важным аспектом является то, что право на официальный отпуск имеют только те женщины, которые имеют статус трудоустроенных.
То есть, если женщина говорит: "Я в декрете" - это означает, что она трудоустроена, написала заявление на отпуск на основании листка нетрудоспособности или наличия ребенка, в возрасте до трех лет, а работодатель издал приказ о таком отпуске,
- объясняют юристы.
Относительно женщин, которые не работают, то их ситуация требует дополнительного объяснения:
- Такие женщины получают медицинское свидетельство (так называемый "больничный") в связи с беременностью и родами на 126 (или в некоторых случаях 140) календарных дней и считаются временно нетрудоспособными, но с юридической точки зрения, они не находятся в декретном отпуске.
- Что касается отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, он тоже доступен только тем, кто официально работает. Однако, в отличие от отпуска по беременности и родам, воспользоваться этой возможностью могут не только матери, но и другие лица, которые взяли на себя обязательства ухаживать за ребенком.