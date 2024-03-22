За який "декрет" додається стаж

Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", державне пенсійне страхування поширюється на осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до її трирічного віку.

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Експерти пояснюють, що розрізняють два визначення декретної відпустки:

Відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами — це період, коли жінка тимчасово не працює через народження дитини, і який триває 126 календарних днів. Це час відведений спеціально для матері новонародженого;

Відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — це період, коли відпустку може взяти не тільки мати, але й інші особи (батько, бабуся чи дідусь дитини), які бажають піклуватися про дитину після завершення відпустки по вагітності та пологах.

Важливо! У юридичній термінології відсутнє визначення "декрет", і цей термін використовується скоріше у повсякденному спілкуванні.

Три роки стажу додаються саме в другому випадку. Тобто, коли жінка офіційно перебуває в декретній відпустці й отримує державну допомогу при народженні дитини — 860 гривень на місяць.

Якщо в декреті інший член сім'ї

Важливим аспектом є те, що право на офіційну відпустку мають лише ті жінки, які мають статус працевлаштованих.

Тобто, якщо жінка каже: “Я в декреті” — це означає, що вона працевлаштована, написала заяву на відпустку на підставі листка непрацездатності чи наявності дитини, віком до трьох років, а роботодавець видав наказ про таку відпустку,

— пояснюють юристи.

До речі! Поняття "неофіційного декрету" не існує. Перебування вдома з дитиною без оформлення відповідних документів на роботі не є рівнозначним перебуванню у декретній відпустці.

Щодо жінок, які не працюють, то їх ситуація вимагає додаткового пояснення:

Такі жінки отримують медичне свідоцтво (так званий "лікарняний") у зв'язку з вагітністю та пологами на 126 (або в деяких випадках 140) календарних днів і вважаються тимчасово непрацездатними, але з юридичної точки зору, вони не перебувають у декретній відпустці.

Що стосується відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, вона теж доступна лише тим, хто офіційно працює. Проте, на відміну від відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, скористатися цією можливістю можуть не лише матері, а й інші особи, які взяли на себе зобов'язання доглядати за дитиною.

Нагадаємо! У 2024 році сума державної допомоги складає 41 280 гривень, гроші батьки отримують частинами.