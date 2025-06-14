Кто получит по 50 тысяч гривен на ребенка от государства

В Украине вводят новую немалую единовременную выплату на ребенка. Помощь смогут получить определенные категории семей, если соответствуют определенным критериям.

Кому выплатят 50 тысяч гривен на ребенка

Новая выплата предусмотрена для тех детей, которые пережили депортацию, принудительное перемещение или проживал на оккупированных территориях и теперь возвращаются в свободные районы Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Эта единовременная помощь в размере 50 000 гривен призвана поддержать детей в сложный период адаптации и возвращения к нормальной жизни. При этом, каждому ребенку разработают индивидуальный план помощи.

Что войдет в помощь детям-переселенцам

Как сообщается, к услугам, которые сможет получить ребенок, входят:

социальные сервисы,

медицинская поддержка,

психологическая помощь,

реабилитационные программы,

юридическая поддержка.

Важно! Получение такой выплаты на ребенка не влияет на субсидии или другие социальные выплаты. Также эти средства не учитываются при начислении другой государственной помощи.