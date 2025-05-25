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Экономика Соцвыплаты Как правильно рассчитать пенсию в 2025 году
25 мая, 17:39
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Как правильно рассчитать пенсию в 2025 году

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Пенсия рассчитывается по формуле: П = Зп х Кс, где Зп - зарплата, с которой уплачены страховые взносы, Кс - коэффициент страхового стажа.
  • Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, за исключением определенных условий.

Размер пенсии рассчитывается индивидуально. На конечную сумму, в частности, влияют количество приобретенного стажа, возраст выхода на заслуженный отдых и зарплата, которую получала сооба.

Что нужно для расчета пенсии

Для расчета пенсии используется определенная Пенсионным фондом формула, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сейчас эта формула такова: П = Зп х Кс

Расшифровывается она так:

  • П – размер пенсии;
  • Зп – заработная плата, с которой были уплачены страховые взносы в течение всего периода трудовой деятельности (имеется в виду средний доход, с которого проводились отчисления в ПФУ);
  • Кс – коэффициент страхового стажа, который определяется индивидуально.

Для расчета коэффициента страхового стажа также определена формула: Кс = (См х Вс) / (100% х 12)

Указанные значения расшифровываются так:

  • Кс – коэффициент страхового стажа;
  • См – общая сумма месяцев страхового стажа;
  • Вс – оценка страхового стажа, что определяется в процентах (за период участия в солидарной пенсионной системе это значение составляет 1%).

В то же время стоит отметить, что коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75. Это значение может быть больше – 0,85, только если:

  • учитывать подземный стаж;
  • и работу со списком №1.