25 мая, 17:39
Как правильно рассчитать пенсию в 2025 году
Основні тези
- Пенсия рассчитывается по формуле: П = Зп х Кс, где Зп - зарплата, с которой уплачены страховые взносы, Кс - коэффициент страхового стажа.
- Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, за исключением определенных условий.
Размер пенсии рассчитывается индивидуально. На конечную сумму, в частности, влияют количество приобретенного стажа, возраст выхода на заслуженный отдых и зарплата, которую получала сооба.
Что нужно для расчета пенсии
Для расчета пенсии используется определенная Пенсионным фондом формула, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Сейчас эта формула такова: П = Зп х Кс
Расшифровывается она так:
- П – размер пенсии;
- Зп – заработная плата, с которой были уплачены страховые взносы в течение всего периода трудовой деятельности (имеется в виду средний доход, с которого проводились отчисления в ПФУ);
- Кс – коэффициент страхового стажа, который определяется индивидуально.
Для расчета коэффициента страхового стажа также определена формула: Кс = (См х Вс) / (100% х 12)
Указанные значения расшифровываются так:
- Кс – коэффициент страхового стажа;
- См – общая сумма месяцев страхового стажа;
- Вс – оценка страхового стажа, что определяется в процентах (за период участия в солидарной пенсионной системе это значение составляет 1%).
В то же время стоит отметить, что коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75. Это значение может быть больше – 0,85, только если:
- учитывать подземный стаж;
- и работу со списком №1.