Россия получает миллиардную прибыль от экспорта древесины в ЕС в обход санкций

Россия продает древесину в ЕС в обход санкций. Поставки происходили через третьи страны.

Как древесина поступает из России в ЕС

После введения санкций, ЕС получил от России древесины на 1,5 миллиарда евро (это ориентировочно 500 тысяч кубометров), сообщает 24 Канал со ссылкой на Earthsight.

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Обратите внимание! Речь идет о санкциях, которые ЕС ввел в июле 2022 года.

Расследователи Earthsight в течение 9 месяцев выдавали себя за покупателей и записывали показания трейдеров, которые открыто признавали введение незаконной деятельности. Странами-посредниками выступали преимущественно Китай, Казахстан и Турция.

Объемы этого импорта растут. Недавно они достигли рекордного уровня – 700 кубометров в день.

Данные расследования свидетельствуют о том, что вероятнее всего все 27 стран-членов ЕС принимают нелегальную фанеру. Больше всего это сырье поставляется в:

Польшу;

Германию;

Испанию;

Португалию;

Италию;

Эстонию.

Также расследование показало, что: