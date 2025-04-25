СБУ остановила судно, которое вывозило похищенное украинское зерно
- СБУ арестовала российское судно, которое вывезло 5 тысяч тонн похищенного украинского зерна.
- Задержание произошло благодаря сотрудничеству СБУ и Госпогранслужбы.
СБУ арестовала судно, принадлежащее к теневому российскому флоту. Корабли такого типа использует Россия для того, чтобы продавать украинское зерно в другие страны.
Что известно о задержанном судне
Это судно вывезло из Крыма 5 тысяч тонн похищенного украинского зерна, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Чтобы скрыть преступления оккупантов, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии. Во время обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления рашистами украинской агропродукции,
– говорится в сообщении СБУ.
Обратите внимание! Задержание судна провели благодаря сотрудничеству СБУ и Госпогранслужбы, это произошло во внутренних водах Черноморской акватории Украины.
Как сообщает Госпогранслужба, во время обыска на борту были изъяты следующие доказательства:
- навигационное оборудование;
- документы;
- и другие доказательства.
По состоянию на сейчас, расследование продолжается. Судно находится под арестом, а экипаж передан для проведения процессуальных действий.