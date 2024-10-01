Для чего правительство Таиланда приняло это решение

Правительство Таиланда решило реализовывать программу стимуляции экономики. Стоимость этих мероприятий достигает 14 миллиардов долларов, сообщает Financial Times.

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Программа предусматривает выдачу денег подданным королевства. Средства должны получить 45 миллионов граждан. Размер денежной помощи для каждого человека должен составить 10 тысяч бат (по нынешнему курсу это ориентировочно 309 долларов).

Обратите внимание! Правящая партия "Пхиа Тхаи" утвердила программу, однако против этого решения выступил Центробанк и некоторые политики.

Программа будет реализовываться постепенно. Сначала средства выделят для 14,5 миллиона подданных – наиболее уязвимых слоев населения. Помощь поступит им на банковские счета.

Заметьте! Всего в программе зарегистрировались 36 миллионов граждан.

Какие результаты должна принести эта программа

Правительство Таиланда считает, что благодаря этому решению вырастет экономика страны минимум на 35 базисных пунктов в этом году. Однако экономисты настроены менее позитивно.

Эксперты считают, что эта программа будет иметь разовое влияние. По мнению экономистов, гораздо важнее – решить структурные проблем внутри страны.