Для чого уряд Таїланду прийняв це рішення

Уряд Таїланду вирішив реалізовувати програму стимуляції економіки. Вартість цих заходів сягає 14 мільярдів доларів, повідомляє Financial Times.

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Програма передбачає видачу грошей підданим королівства. Кошти мають отримати 45 мільйонів громадян. Розмір грошової допомоги для кожної людини має скласти 10 тисяч бат (за теперішнім курсом це орієнтовно 309 доларів).

Зверніть увагу! Правляча партія "Пхіа Тхаї" утвердила програму, однак, проти цього рішення виступив Центробанк та деякі політики.

Програма реалізовуватиметься поступово. Спочатку кошти виділять для 14,5 мільйонів підданих – найбільш уразливих верств населення. Допомога надійде їм на банківські рахунки.

Зауважте! Загалом у програмі зареєструвались 36 мільйонів громадян.

Які результати має принести ця програма

Уряд Таїланду вважає, що завдяки цьому рішенню зросте економіка крани щонайменше на 35 базисних пунктів цьогоріч. Однак, економісти налаштовані менш позитивно.

Експерти вважають, що ця програма матиме разовий вплив. На думку економістів, набагато важливішим є розв'язання структурних проблем всередині країни.