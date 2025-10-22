Как УБД оформить пенсию за 7 шагов: алгоритм действий и документы
- Военнослужащие могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности, в зависимости от обстоятельств.
- Для оформления пенсии военному нужны такие документы, как паспорт, справка о РНОКПП, пенсионный счет, денежный аттестат и другие в зависимости от типа пенсии.
Участники боевых действий в Украине имеют право на два вида пенсий. Их можно оформить в несколько этапов при наличии базовых документов.
Какую пенсию могут получать военные?
В зависимости от обстоятельств, военнослужащие могут получать два вида пенсии – за выслугу лет или по инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Итак, типы пенсий для военных следующие:
- За выслугу лет – 50 – 70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);
- По инвалидности – 40 – 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);
На пенсионные выплаты имеют право офицеры, прапорщики, матросы, военные срочной службы и военнослужащие по контракту.
Размер пенсий военных исчисляют, исходя из денежного обеспечения на основе:
- окладов по должности;
- воинских званий;
- процентной надбавки за выслугу лет;
- других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.
Обратите внимание! Как и в предыдущие годы, не принимают во внимание единовременные выплаты в 30, 50, 70 и 100 000 гривен за выполнение боевых или специальных задач.
Как оформить пенсию и какие документы нужны
Алгоритм оформления пенсии такой:
- Приказы – приказ об увольнении или приказ по строевой части;
- Расчет – расчет воинской части с военнослужащим (осуществление надлежащих выплат);
- Документы – направление воинской частью личного дела в ТЦК и СП. Денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения могут выдаваться на руки;
- Пенсионный счет – открытие заявителем пенсионного счета в одном из банков, определенных Правительством;
- Заявление – подача заявления для назначения пенсии в ТЦК и СП и оформление документов для Пенсионного фонда;
- Назначение пенсии – назначение пенсии Пенсионным фондом и уведомление об этом пенсионера;
- Выплата – выплаты пенсии через один из банков, определенных Правительством.
При подаче заявления нужны также следующие документы:
- паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;
- справка о РНУКПП (о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика);
- справка о пенсионном счете в отделении банка;
- денежный аттестат и справки о дополнительных видах денежного обеспечения (предоставляются воинской частью);
- документы о страховом стаже (в случае назначения пенсии за выслугу лет с учетом страхового стажа;
- свидетельство о болезни – при наличии;
- справка об установлении инвалидности – при наличии;
- документы, подтверждающие право на установление надбавок, повышений (доплат) к пенсии - при наличии.
Важно! Право на пенсию военных сохраняется в случае их призыва на службу.
Какие еще выплаты и льготы для УБД есть в Украине?
Ежегодно ко Дню Независимости 24 августа участники боевых действий могут получать единовременную денежную выплату. УБД в этом году получили по 1 000 гривен, а лица с особыми заслугами перед Украиной – 3 100 гривен.
Участники боевых действий могут получить земельные участки определенных размеров для различных целей, но во время военного положения бесплатная передача таких участков запрещена.
В Украине доступны и другие льготы для УБД. Военные получают льготы на медицинское обслуживание, коммунальные услуги, транспорт и трудовые права, включая бесплатные лекарства, скидки на оплату услуг и приоритетное трудоустройство.