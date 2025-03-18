Счетная палата вместе с Офисом правительственной подотчетности США (GAO) провела четыре аудита использования бюджетной помощи Соединенных Штатов в период с 2022 по 2024 год. Более 30 миллиардов долларов было эффективным и без нарушений.

Как были использованы средства от США

Основная часть средств была предоставлена через программу PEACE in Ukraine – 27,05 миллиарда долларов. Из них 12,7 миллиарда долларов получил Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на Счетную палату.

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Еще 1,7 миллиарда долларов было выделено по дополнительному соглашению к Соглашению о выполнении задач в сфере развития, а 1,1 миллиарда долларов – в рамках Гранта Целевого фонда многостороннего донорского сотрудничества.

Где были переплаты:

Счетная палата подала рекомендации, позволившие вернуть 14,6 миллиона гривен (500 тысяч долларов) переплат по программе медицинских услуг.

Внутренний аудит Национальной службы здоровья Украины также обнаружил переплату 46,8 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов), из которых уже вернули 4,3 миллиона гривен (140 тысяч долларов США).

Министерство экономики, после рекомендаций Счетной палаты, верифицировало лиц, которые незаконно получили средства через программу "еПоддержка". Благодаря этому в бюджет было возвращено 122,7 миллиона гривен (4,2 миллиона долларов США).

Заметьте! Реальная стоимость американской военной помощи Украине значительно ниже официально заявленной. Вместо более 60 миллиардов долларов, которые озвучиваются в Вашингтоне, фактическая сумма составляет 18,3 миллиарда долларов.