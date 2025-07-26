Как платить меньше за свет летом: в ДТЭК напомнили о важной детали

Летом суммы в платежках за электроэнергию могут вырасти, но есть способ этого избежать. В ДТЭК обратили внимание на один важный момент, который поможет сэкономить.

Как можно экономить на электроэнергии

В летнюю жару украинцы активно пользуются кондиционерами, что нередко оборачивается ощутимым увеличением счетов за электроэнергию. Впрочем ДТЭК напоминают, что при условии правильного использования техники можно сохранить комфорт в доме и избежать переплат, передает 24 Канал.

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Энергетики рекомендуют устанавливать кондиционер на 24 – 26 °C, ведь этого вполне достаточно для прохлады в комнате без лишней нагрузки на прибор. Если же снижать температуру ниже 22 °C, то кондиционер начинает потреблять больше электроэнергии.

Обратите внимание! Из-за этого суммы в платежках могут вырасти на 8% за каждый дополнительный градус.

Таким образом, чтобы кондиционер работал эффективнее, а расходы на электроэнергию не росли, специалисты советуют: