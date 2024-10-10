Украинцам могут вернуть военный сбор, уплаченный излишне

Украинцы могут получить возврат излишне уплаченного военного сбора. Для возврата излишне уплаченного военного сбора необходимо подать письменное заявление в налоговый орган.

Как вернуть излишек военного сбора

Порой налоги могут быть уплачены в большем объеме, чем это необходимо, по разным причинам. Переплату по военному сбору можно вернуть, сообщает ГНС.

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В частности, такое бывает из-за ошибок в финансовых расчетах, дублирование платежей или технические проблемы.

Чтобы получить возврат излишне уплаченного военного сбора, нужно подать письменное заявление в налоговый орган.

Важно! В заявлении следует указать период, за который запрашивается возврат, а также предоставить банковские реквизиты для перечисления средств. Дополнительно, при наличии, можно приложить копию квитанции об уплате сбора.

Заявление можно подать лично, отправить по почте или воспользоваться электронным кабинетом налогоплательщика. Налоговое законодательство также позволяет зачислить излишне уплаченные средства на следующий отчетный период.

Обратите внимание! Казначейство, ответственное за обслуживание бюджетных средств, возвращает излишек уплаченного военного сбора в течение 5 дней после получения заключения от контролирующего органа.