Может ли пенсия мужа перейти к жене: в каких случаях это возможно

Жена может получать пенсионные выплаты мужа, однако для этого необходимо соответствовать определенным критериям. Какие условия предусматривает законодательство и как оформить такое переоформление, читайте далее.

В каком случае жена может получать пенсию мужа

Жена может получать пенсию мужа только после его смерти. Это называется пенсией в связи с потерей кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Оформить пенсию в связи с потерей кормильца могут только нетрудоспособные члены семьи, если они соответствуют двум основным критериям:

Финансовая зависимость от умершего – лицо должно доказать, что было на содержании умершего кормильца. Это может подтверждаться справками о совместном проживании, свидетельствами или другими официальными документами. Достаточный страховой стаж кормильца – на момент смерти он должен иметь стаж, необходимый для назначения пенсии по III группе инвалидности. Это означает, что стаж должен соответствовать определенным минимальным требованиям, которые определяет Пенсионный фонд в зависимости от возраста умершего и действующего законодательства.

Чтобы получить эту пенсию, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства или регистрации.