Пенсия при "минималке": каких выплат ждать с зарплатой в 8 тысяч гривен

Размер будущей пенсии зависит от нескольких факторов, одним из которых является полученная заработная плата. Также на выплату влияют наличие достаточного количества страхового стажа и возраст выхода на пенсию.

На какую пенсию рассчитывать при зарплате в 8 тысяч гривен?

На основе информации о трудовом пути, возраст и пол можно предварительно узнать прогнозируемый размер будущей пенсии, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Смотрите также Новые зарплаты и пенсии, бронирование от мобилизации и рост налогов: что изменится с 1 января

Чтобы посчитать ориентировочный размер пенсии, можно воспользоваться Пенсионным калькулятором.

К примеру, при выходе на пенсию мужчины 1961 года рождения в возрасте 60 лет с ежемесячной зарплатой 8 тысяч гривен и стажем 33 года на общих условиях, размер выплаты будет составлять примерно 2 640 гривен.

В то же время женщина того же года рождения с таким же доходом и стажем в возрасте 60 лет может рассчитывать ориентировочно на 3 505 гривен пенсии.

Напомним, что в 2025 году минимальная зарплата в Украине составляла 8 тысяч гривен. В 2026 году она выросла до 8 647 гривен.

Если выходить на пенсию в 63 года при зарплате в 8 тысяч гривен и стаже 30 лет, то возможные выплаты, по расчетам Пенсионного калькулятора, будут следующими:

для мужчин – 2 832 гривны ;

; для женщин – 3 576 гривен.

Выход на заслуженный отдых в 65 лет при тех же зарплате и количестве стажа может принести мужчинам примерно 3 тысячи 120 гривен пенсии, а женщинам – 3 936 гривен.

Однако выплаты могут быть больше или меньше, если будущий пенсионер является военным, судьей, предпринимателем, имеет статус УБД и тому подобное.

Заметим! Оформить пенсионную выплату по возрасту в Украине можно в 60, 63 и 65 лет. В 2026 году страховой стаж для выхода на пенсию вырос.

Как работает пенсионный калькулятор?

Пенсионный калькулятор предоставляет ориентировочный расчет пенсии на основе введенных данных. Чтобы узнать приблизительный размер пенсии , нужно ввести информацию о размере зарплаты, возраст выхода на пенсию и год рождения, пол, количество стажа, а также категорию, на условиях которой вам могут назначить пенсию.

, нужно ввести информацию о размере зарплаты, возраст выхода на пенсию и год рождения, пол, количество стажа, а также категорию, на условиях которой вам могут назначить пенсию. Кроме количества страхового стажа и возраста выхода на пенсию, на размер выплаты влияет наличие заслуг перед Родиной, статуса участника боевых действий или почетного донора.

Однако предоставленный сервисом расчет не гарантирует, что пенсия будет именно такой. Он не содержит прогнозов по росту средней заработной платы в Украине на последующие годы или уровня инфляции. Поэтому точный размер пенсии можно узнать при обращении в Пенсионный фонд.

Какой минимальный стаж нужен для выхода на пенсию в 2026 году?

Для оформления пенсии по возрасту необходимо иметь следующий страховой стаж:

в возрасте 60 лет – не менее 33 лет стажа;

– не менее 33 лет стажа; в 63 года – от 23 лет стажа;

– от 23 лет стажа; в 65 лет – не менее 15 лет стажа.

В случае, если стажа для выхода на пенсию в 60 лет недостаточно, выплату можно оформить позже – в 63 или 65 лет.

Интересно! По данным на октябрь 2025 года размер средней пенсии в Украине составлял 6 436 гривен.