Какой будет пенсия у женщины с минимальным стажем и зарплатой в 2025 году
В 2025 году для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа. Выяснить размер будущей пенсии можно самостоятельно, если знать стаж и размер зарплаты.
Какой будет пенсия у 65-летней женщины
Чтобы определить размер пенсии, можно использовать формулу для расчета выплаты по возрасту, а можно воспользоваться пенсионным калькулятором, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Можно ли выйти на пенсию без стажа в 2025 году
Например, можно посчитать, какую пенсию будет иметь женщина в возрасте 65 лет, которая в 2025 году выходит на заслуженный отдых.
Условно, она имеет 15 лет стажа и получала минимальную зарплату, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен. Важно, что она не относится к льготным категориям, ведь их пенсии рассчитываются отдельно. Таким образом, ее ежемесячная выплата составит около 1 315 гривен.
Что влияет на итоговую сумму пенсии:
- Чем больше стаж и выше уровень зарплаты, тем больше будет пенсионная выплата.
- Наличие льгот или особых заслуг перед государством может увеличить размер пенсии.
Кто не может рассчитать пенсию на общих условиях
Если лицо относится к льготной категории, оно не может получать пенсию на общих условиях. Соответственно, требования к стажу и уровню зарплаты будут другие.
К таким льготным категориям относятся:
- Ветераны войны;
- Дети войны;
- Почетные доноры;
- Лица с особыми заслугами перед Родиной и тому подобное.