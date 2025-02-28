Какой будет пенсия у женщины с минимальным стажем и зарплатой в 2025 году

В 2025 году для выхода на пенсию в 65 лет необходимо иметь минимум 15 лет страхового стажа. Выяснить размер будущей пенсии можно самостоятельно, если знать стаж и размер зарплаты.

Какой будет пенсия у 65-летней женщины

Чтобы определить размер пенсии, можно использовать формулу для расчета выплаты по возрасту, а можно воспользоваться пенсионным калькулятором, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Например, можно посчитать, какую пенсию будет иметь женщина в возрасте 65 лет, которая в 2025 году выходит на заслуженный отдых.

Условно, она имеет 15 лет стажа и получала минимальную зарплату, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен. Важно, что она не относится к льготным категориям, ведь их пенсии рассчитываются отдельно. Таким образом, ее ежемесячная выплата составит около 1 315 гривен.

Расчет пенсии через "пенсионный калькулятор" / Скриншот с сайта ПФУ

Что влияет на итоговую сумму пенсии:

Чем больше стаж и выше уровень зарплаты, тем больше будет пенсионная выплата.

Наличие льгот или особых заслуг перед государством может увеличить размер пенсии.

Кто не может рассчитать пенсию на общих условиях

Если лицо относится к льготной категории, оно не может получать пенсию на общих условиях. Соответственно, требования к стажу и уровню зарплаты будут другие.

К таким льготным категориям относятся: