Значительно меньше чем ожидаешь: сколько на самом деле получают те, кто имеет минималку

В 2024 году минимальная зарплата в Украине достигла 8 тысяч гривен. А вот в 2025 году эта величина не претерпела изменений.

Какая "чистая" минималка в Украине

Минимальная зарплата в Украине не будет расти до 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию 2025 – 2027 годов.

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Заметьте! По данным Гоструда сейчас минимальная зарплата в Украине 8 тысяч гривен, соответственно, в почасовом размере это – 48 гривен.

Какие налоги должны уплачиваться с зарплаты сейчас:

5% от размера зарплаты – военный сбор;

18% – НДФЛ.

То есть, с минимальной зарплаты эти отчисления такие:

военный сбор – 400 гривен;

НДФЛ – 1 440 гривен.

Суммарно налоги с зарплаты составляют – 23%. С минималки это 1 840 гривен. То есть, "чистая" минимальная зарплата – 6 160 гривен.

Обратите внимание! ЕСВ платит работодатель. Сейчас этот взнос составляет – 22% от размера зарплаты. Соответственно, с минималки это – 1 760 гривен.