Какие документы нужны для оформления черного удостоверения

Черное удостоверение предоставляется семьям погибших военнослужащих. Этот документ дает право на определенные льготы и скидки.

Как оформить черное удостоверение

Чтобы оформить черное удостоверение, нужно обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".

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Обратите внимание! Выдает удостоверение также ТЦК и СП.

Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях также),

– говорится в сообщении "Юридической сотни".

Предоставление черного удостоверения происходит на основании документа, который подтверждает:

гибель или смерть военнослужащего;

исчезновение без вести военнослужащего.

Кто может оформить черное удостоверение: