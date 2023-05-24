В Украине выросла средняя зарплата, по которой считают пенсии
Источник:Пенсионный фонд
В марте размер средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии, составил более 13 423 гривен. Что почти на 800 гривен превышает показатель января.
Как считали
В Пенсионном фонде объяснили: речь идет о средней зарплате, с которой уплачены страховые взносы. И которая, согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", учитывается для вычисления пенсии.
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Сам же расчет производится на основании ряда показателей. В частности:
- данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;
- среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.
Как выросла средняя зарплата за год
В марте 2022 года размер средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии, составлял 13 016,21 гривны. Что на 407,12 грн ниже текущего.
В целом же в прошлом году этот показатель составил 13 376,21 гривны. Так:
- наибольшая эта зарплата была в декабре – 15 116,4 гривны;
- наименьшей – в апреле, 12 081,96 гривны.
Украинцы могут увеличить свою пенсию
В целом размер пенсии в Украине напрямую зависит от двух факторов:
- продолжительности приобретенного страхового стажа,
- размера официальной зарплаты, которую лицо получало в течение трудовой деятельности.
Однако в случае, если определенный на основе этих параметров размер пенсии не удовлетворяет лицо, оно может начать уплачивать страховые взносы на пенсионное страхование. И таким образом увеличить свою будущую выплату.
При этом в Пенсионном фонде подчеркнули: делать такие взносы могут только украинцы, которые еще не получают пенсию. То есть не пенсионеры.