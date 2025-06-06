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6 июня, 09:55
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Снова вверх: как менялся курс в течение первой недели июня

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого в Украине 6 июня составил 11,06 гривны, что на 2 копейки больше, чем 4 июня.
  • Средний курс покупки злотого в банках 10,80 гривны, продажи 11,40 гривны; в обменниках покупка 11,05 гривны, продажа 11,15 гривны.

На валютном рынке происходят незначительные колебания. Курс злотого то "прыгает" вверх, то опускается. Однако эти изменения почти неощутимы.

Официальный курс злотого в Украине 6 июня

По состоянию на 6 июня, официальный курс злотого в Украине достиг – 11,06 гривны (+2 копейки, по сравнению с 5 июня), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как изменился курс злотого в банках и обменниках в июне

По данным "Минфина", средний курс злотого в банках, изменился так:

  • покупка – 10,80 гривны за злотый (+10 копеек, если сравнивать с 5 июня);
  • продажа – 11,40 гривны за злотый (-5 копеек).

В обменниках, в свою очередь, ситуация такова:

  • покупка – 11,05 гривны за злотый (без изменений);
  • продажа – 11,15 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно приобрести 100 злотых

  • при покупке 100 злотых в банке, нужно потратить примерно – 1 140 гривен;
  • если покупать 100 злотых в обменнике, то нужно уже ориентировочно – 1 115 гривен.

Сколько можно получить гривен за 100 злотых сегодня

  • если сдавать 100 злотых в банке, можно выручить ориентировочно – 1 080 гривен;
  • при сдаче 100 злотых в обменнике есть возможность получить в среднем – 1 105 гривен.