Выплаты не впечатляют: сколько получают от государства матери-одиночки
- Размер выплат для матерей-одиночек зависит от дохода семьи, но не превышает прожиточный минимум для ребенка: 2 710 гривен для детей до 6 лет и 3 370 гривен для детей от 6 до 18 лет.
- Документы на выплаты можно подать лично в ПФУ, онлайн через портал или приложение "Дія", и через ЦНАП, и помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продления.
В 2025 году изменились правила назначения государственной помощи для матерей-одиночек. Какая сейчас актуальная сумма выплат и как ее получить, читайте далее.
Какой размер выплат для одиноких матерей?
Размер выплат для матерей-одиночек зависит от дохода семьи, но не превышает прожиточный минимум для ребенка. В августе это будет 2 710 гривен для детей до 6 лет и 3 370 гривен для детей от 6 до 18 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Помощь назначают на каждого ребенка, который воспитывается без участия второго родителя, или в случае смерти одного из них, если семья не получает других соцвыплат. Сумма выплат рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и средним доходом на одного человека в семье.
Как податься на помощь одинокой матери?
Документы можно подать лично в ПФУ, онлайн через портал или приложение "Дія", а также через ЦНАП. Помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продления.
Если раньше выплаты уже получали, то в августе переоформлять не нужно, выплаты продолжатся автоматически.