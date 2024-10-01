Официальный курс 1 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,21 гривны. То есть цена валюты выросла на 5 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 46,15 гривны. Цена этой валюты выросла на 20 копеек.

По состоянию на 2 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,24 гривны,

евро – 45,71 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 1 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны, а продажа – 41,55 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,50 гривны , а продажа – 41,55 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,30 гривны, а продажа – 41,68 гривны.

Сколько будет стоить доллар

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказал, что в октябре курс валю будет колебаться в определенных пределах.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С одной стороны, все колебания будут происходить согласно устоявшейся системе и в соответствии с режимом управляемой гибкости: частые, иногда ежедневные, курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, что не будут пересекать допустимые коридоры колебаний. А, с другой стороны, благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.

Лесовой не исключает, что на рынок частично будет влиять инерции: вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября.

В то же время прогнозируется, что коридоры валютных колебаний на межбанке составят 41 – 41,6 гривны за доллар, а на наличном – 41,2 – 41,8 гривны за доллар.