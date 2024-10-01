Офіційний курс 1 жовтня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 5 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 46,15 гривні. Ціна цієї валюти виросла на 20 копійок.
Станом на 2 жовтня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,24 гривні,
- євро – 45,71 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 1 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,50 гривні, а продаж – 41,55 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,30 гривні, а продаж – 41,68 гривні.
Скільки буде коштувати долар
Як розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що в жовтні курс валю буде коливатися в певних визначених межах.
З одного боку, всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною системою і відповідно до режиму керованої гнучкості: часті, подекуди щоденні, курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі коридори коливань. А, з іншого боку, завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.
Лєсовий не виключає, що на ринок частково впливатиме інерції: цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня.
Водночас прогнозується, що коридори валютних коливань на міжбанку становитимуть 41 – 41,6 гривні за долар, а на готівковому – 41,2 – 41,8 гривні за долар.