11 мая, 15:30
Какая пенсия предусмотрена для лиц с инвалидностью II группы
Основні тези
- В 2025 году люди с инвалидностью II группы могут получить пенсию, размер которой зависит от трудового стажа и заработка.
- Пенсия назначается при стаже от 1 до 15 лет, кроме случаев инвалидности из-за травм во время военной службы.
В 2025 году люди с инвалидностью II группы могут претендовать на пенсию по инвалидности. Ее размер определяется на основе нескольких факторов, таких как трудовой стаж, заработок и другие условия.
Какой размер выплат по инвалидности
Пенсию по инвалидности назначают при наличии стажа от 1 до 15 лет, кроме случаев, когда инвалидность наступила вследствие травм, полученных во время срочной военной службы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размер пенсии для лиц с инвалидностью II группы зависит от того, являются ли они трудоустроенными, а также исчисляется с учетом пенсии по возрасту. Такие лица должны получать не менее 90% от возрастной пенсии, но не менее:
- 2 520 гривен – для неработающих;
- 2 093 гривны – для тех, кто работает.