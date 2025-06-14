Налоги на денежные переводы в 2025 году: как избежать уплаты

В 2025 году украинцы могут получать определенные денежные переводы без уплаты налогов. Государство установило четкие правила, которые позволяют освободить от налогообложения средства.

Как избежать уплаты налогов за денежные переводы

Несмотря на усиление контроля со стороны налоговых органов в 2025 году, в Украине действуют четкие правила, при которых денежные переводы на банковские карты не подлежат налогообложению. Это касается как физических лиц, так и предпринимателей, которые пользуются банковскими услугами для личных или семейных нужд, сообщает 24 Канал.

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Налоговая служба ориентируется на назначение платежа и источник средств, ведь именно от этого зависит, возникнет ли налоговое обязательство. Поэтому важно правильно оформлять транзакции и сохранять подтверждающие документы.

Избежать налогообложения могут: