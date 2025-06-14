Налоги на денежные переводы в 2025 году: как избежать уплаты
В 2025 году украинцы могут получать определенные денежные переводы без уплаты налогов. Государство установило четкие правила, которые позволяют освободить от налогообложения средства.
Как избежать уплаты налогов за денежные переводы
Несмотря на усиление контроля со стороны налоговых органов в 2025 году, в Украине действуют четкие правила, при которых денежные переводы на банковские карты не подлежат налогообложению. Это касается как физических лиц, так и предпринимателей, которые пользуются банковскими услугами для личных или семейных нужд, сообщает 24 Канал.
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Налоговая служба ориентируется на назначение платежа и источник средств, ведь именно от этого зависит, возникнет ли налоговое обязательство. Поэтому важно правильно оформлять транзакции и сохранять подтверждающие документы.
Избежать налогообложения могут:
- Переводы от близких родственников. Деньги, поступающие от родителей, детей, мужа или жены, освобождаются от НДФЛ и военного сбора. В назначении платежа обязательно указывайте родственную связь, например: "Помощь от отца" или "Перевод на обучение от сестры".
- Государственные социальные выплаты. К необлагаемым относятся пенсии, стипендии, алименты, субсидии, страховые выплаты и помощи переселенцам.
- Возврат средств за товар или услугу. Деньги, которые возвращают за непредоставленный товар или отмененную услугу, не считаются доходом, если в назначении платежа четко указана причина: "Возврат за товар №123" или "Компенсация за отмененное бронирование".
- Вывод средств ФЛП на личную карту. Физические лица-предприниматели могут переводить деньги со своего бизнес-счета на личный без налогообложения, если правильно указывают назначение, например: "Вывод дохода ФЛП".
- Благотворительная и возвратная помощь. Переводы на лечение или поддержку не облагаются налогом при условии соответствия нормам Налогового кодекса.