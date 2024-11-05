Выплаты за ранения: какие суммы получают бойцы на лечении

Если военнослужащий получает ранение в бою, государство обеспечивает ему дополнительные выплаты на лечение. Иногда такая доплата может достигать 100 тысяч гривен в зависимости от продолжительности лечения.

Как предоставляются выплаты

Финансовая помощь предоставляется с момента ранения или госпитализации и сохраняется в течение всего периода лечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Согласно действующему законодательству, дополнительные выплаты назначают с момента госпитализации. Однако если эвакуация военного невозможна сразу после ранения, например, из-за интенсивных боевых действий, выплату начинают начислять со дня ранения.

Важно! Если защитник проходит стационарное лечение, сумма выплаты зависит от количества дней, проведенных в больнице. В случае тяжелых ранений выплата составляет не менее 3 225,8 гривен в день, что может достигать 100 тысяч гривен в месяц.

Какие суммы выплачиваются во время лечения

Выплаты продолжаются даже при переводе военного в другое медучреждение или если он берет отпуск для лечения. Это обеспечивает финансовую поддержку на всех этапах лечения и реабилитации, независимо от расположения или типа медицинской помощи. Размер компенсации зависит от тяжести ранения:

Тяжелое ранение : выплата 3 225,8 гривен ежедневно, до 100 тысяч гривен в месяц.

: выплата 3 225,8 гривен ежедневно, до 100 тысяч гривен в месяц. Нетяжелое ранение: выплата также составляет: выплата также составляет 3 225,8 гривен за каждый день лечения в стационаре, но начисляется только за фактическое время пребывания в больнице.

Обратите внимание! Раненые военнослужащие сохраняют право на основную заработную плату по последней должности перед ранением, а также на дополнительные выплаты, независимо от того, находится ли их подразделение на передовой или в резерве. Это гарантирует финансовую стабильность и поддержку во время восстановления.