Дополнительные выплаты для УБД: как оформить деньги в августе 2025 году
- В августе 2025 года участники боевых действий могут получить единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины в размере 1 000 гривен, причем пенсионеры-ветераны получат выплату автоматически, а гражданские УБД должны подать заявление до 1 августа.
- Дополнительные выплаты также предусмотрены для других категорий населения.
Сейчас многие украинцы имеют статус участника боевых действий (УБД), что дает право на ряд государственных льгот. Кроме того, в августе 2025 года они могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты.
Будет ли дополнительная денежная помощь для УБД в августе?
В августе 2025 года участники боевых действий (УБД) могут получить единовременное денежное пособие ко Дню Независимости Украины. Об этом напоминают в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и их социальной защите", рассказывает 24 Канал.
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Также согласно постановлению Кабинета Министров, в 2025 году размер помощи для участников боевых действий установлен в размере 1 000 гривен. Выплата предоставляется в зависимости от статуса получателя:
- Пенсионеры-ветераны получат деньги автоматически вместе с пенсией в августе.
- Гражданские с УБД, которые не являются пенсионерами или военными, должны подать заявление до 1 августа в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины.
- Военнослужащие на службе получат выплату через командование по месту службы, ведь списки подает командование, а деньги начисляют автоматически.
Как можно подать заявление на получение денежной выплаты для УБД
Подать заявление можно лично в ПФУ, через ЦНАП, по почте или онлайн на портале электронных услуг ПФУ с квалифицированной электронной подписью (КЭП).
Кто еще получит дополнительные выплаты в августе?
Кроме УБД, выплаты предусмотрены и для других категорий:
- Лица с инвалидностью вследствие войны получат от 2 700 до 3 100 гривен в зависимости от группы инвалидности.
- Участники Революции Достоинства, бывшие малолетние узники концлагерей и дети, рожденные в местах принудительного содержания – по 1 000 гривен.
- Лица с особыми заслугами перед Украиной – 3 100 гривен.
- Родственники погибших участников боевых действий и члены их семей без нового брака – 650 гривен.
- Участники войны, жертвы нацистских преследований, а также насильно вывезенные на работы и дети участников сопротивления – 450 гривен.