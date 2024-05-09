Льготы для УБД в 2024 году: что предусмотрено для семей военных

9 мая 2024, 18:23
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Источник:

АрмияИнформ

Участники боевых действий имеют льготы от государства. В то же время определенные блага предусмотрены и для семей военных.

Какие льготы может получить семья военного

Право на льготы для участников боевых действий и их семей регламентируется законом о статусе ветеранов войны и гарантий их социальной защиты.

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Таким образом, для семьи участника боевых действий предусмотрено:

  • льготы на оздоровление и отдых детей участников боевых действий,
  • детям участников боевых действий предусмотрены первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях,
  • дети участников боевых действий имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме,
  • дети участников боевых действий, обучающихся на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях,
  • при условии отсутствия задолженности у студентов-детей участников боевых действий последние имеют право на социальную стипендию.

Кроме этого, для участника боевых действий и семьи, проживающей с ним, предусмотрены скидки на квартплату и коммунальные услуги в размере 75%. А для людей с инвалидностью скидка на коммунальные услуги составляет 100%.

Как оформить льготы

Стоит напомнить, что льготы для УБД и их семей не предоставляются автоматически после получения статуса. Для этого следует сделать следующее:

  • Участнику боевых действий нужно подать заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы) и заявление про установление льготы.
  • Обратиться можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине, отправить по почте, через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ и через приложение Дия (при наличии Дия.Подпись).
Автор: Валерія Городинська