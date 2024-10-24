Что происходит в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу уточнил, что из-за роста налогов уменьшится прибыль по вкладам. То есть, теперь с доходов придется "отдавать" 23%, а не 19,5%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Рост инфляции, которая по итогам сентября составила 8% и очевидно "не погасла" в октябре, а также предчувствие зимы заставляют граждан как минимум брать паузу, чтобы решиться на депозит или выбрать другие механизмы для сохранения собственных средств.

Замотаев говорит, что на следующей неделе будут присутствовать следующие основные тренды:

размещение средств на ультракоротких вкладах;

избрание долговременных депозитов (продолжительностью более 1 года).

Часть граждан, которая еще в начале лета планировали воспользоваться выгодными предложениями и разместить средства на срок от 1 года до 2,5 лет, получив наибольшую прибыль, может перейти в сегмент ультракоротких вкладов. Именно там прибыль в 1,5 раза меньше, однако, он позволяет по крайней мере не потерять "стоимость" сбережений (ведь проценты по таким вкладам покрывают инфляционные риски).

Популярность длительных вкладов обусловлена высокой прибылью – средний показатель 13% годовых, а максимальный – до 15%. При этом "чистая" прибыль с учетом инфляции и налогообложения потенциально может составить до 2 – 3%. То есть долговременные вклады гарантируют не только сохранение сбережений от обесценивания, но и возможность получить пассивный профит,

– уточняет банкир.

Обратите внимание! Доли ультракоротких и долговременных гривневых вкладов разделены почти поровну – по 35%. Около 20% – это "промежуточные" вклады продолжительностью 9 – 12 месяцев, а остальные 10% приходится на валютные депозиты.

Как изменятся ставки по депозитам в начале ноября

В течение следующей недели средние ставки не претерпят существенных изменений:

для ультракоротких депозитов на 3 – 6 месяцев ставки составляют ориентировочно 10% годовых;

ставки составляют ориентировочно 10% годовых; на 9 – 12 месяцев – ставки достигнут в среднем 11% годовых;

– ставки достигнут в среднем 11% годовых; на 1 – 2,5 лет – в среднем 13% годовых.

Для депозитного "пика" будет характерно сезонное усиление конкуренции между финучреждениями. При открытии вклада прежде всего – это возможность получить дополнительные "бонусы" (до 1% к предложенным процентам доходности). Борьба за клиента может продолжаться достаточно длительное время: по нашему прогнозу, вплоть до Нового года,

– отмечает Замотаев.

Таким образом, несмотря на визуальный "покой ставок", в сегменте депозитов будет продолжаться развитие прямо противоположных направлений: ультракоротких и долгосрочных вкладов. В соответствии с экономической ситуацией приоритет граждан может ситуативно меняться, а какой-то из депозитных видов станет доминантным.