Що відбувається у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу уточнив, що через зростання податків зменшиться прибуток за вкладами. Тобто, тепер з доходів доведеться "віддавати" 23%, а не 19,5%.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Зростання інфляції, яка за підсумками вересня склала 8% та вочевидь "не згасла" у жовтні, а також передчуття зими змушують громадян щонайменше брати паузу, щоб зважитися на депозит або ж обрати інші механізми для збереження власних коштів.

Замотаєв каже, що наступного тижня будуть наявні такі основні тренди:

розміщення коштів на ультракоротких вкладах;

обрання довготривалих депозитів (тривалістю понад 1 рік).

Частина громадян, яка ще на початку літа планували скористатися вигідними пропозиціями та розмістити кошти на термін від 1 року до 2,5 років, отримавши найбільший прибуток, може перейти в сегмент ультракоротких вкладів. Саме там прибуток в 1,5 раза менше, однак, він дає змогу принаймні не втратити "вартість" заощаджень (адже відсотки за такими вкладами покривають інфляційні ризики).

Популярність тривалих вкладів зумовлена високим прибутком – середній показник 13% річних, а максимальний – до 15%. При цьому "чистий" прибуток з врахуванням інфляції та оподаткування потенційно може скласти до 2 – 3%. Тобто довготривалі вклади гарантують не лише збереження заощаджень від знецінення, а й можливість отримати пасивний профіт,

– уточнює банкір.

Зверніть увагу! Частки ультракоротких та довготривалих гривневих вкладів розділена майже порівну – по 35%. Близько 20% – це "проміжні" вклади тривалістю 9 – 12 місяців, а решта 10% припадає на валютні депозити.

Як зміняться ставки за депозитами на початку листопада

Протягом наступного тижня середні ставки не зазнають суттєвих змін:

для ультракоротких депозитів на 3 – 6 місяців ставки складають орієнтовно 10% річних;

ставки складають орієнтовно 10% річних; на 9 – 12 місяців – ставки сягнуть в середньому 11% річних;

– ставки сягнуть в середньому 11% річних; на 1 – 2,5 роки – в середньому 13% річних.

Для депозитного "піку" буде характерне сезонне посилення конкуренції між фінустановами. При відкритті вкладу насамперед – це можливість отримати додаткові "бонуси" (до 1% до запропонованих відсотків дохідності). Боротьба за клієнта може тривати досить тривалий час: за нашим прогнозом, аж впритул до Новоріччя,

– наголошує Замотаєв.

Таким чином, попри візуальний "спокій ставок", в сегменті депозитів триватиме розвиток прямо протилежних напрямків: ультракоротких та довготривалих вкладів. Відповідно до економічної ситуації пріоритет громадян може ситуативно змінюватися, а якійсь із депозитних видів стане домінантним.