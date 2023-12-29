Изменений в первом месяце 2024 много: какими будут новые суммы зарплат, пенсий и налогов

29 декабря 2023, 11:00
Читати новину українською

Январь станет месяцем перемен для многих украинцев. В это время минимальная и максимальная зарплаты вырастут, а пенсии достигнут новых сумм. Кроме того, изменятся еще и размеры налогов, как и соцпомощь для детей.

Пенсии в январе

В 2024 году, а именно с 1 января, пенсионеры в Украине будут получать более высокую пенсию. Следовательно, минимальная пенсия возрастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны, а максимальная пенсия вырастет с 20 930 гривен до 23 610 гривен.

Читайте также Соцвыплаты, зарплаты и пенсии ждут изменения: что будет с ними в 2024 году

Обратите внимание! В 2024 году с 1 марта состоится индексация всех пенсий.

Кроме того, в соответствии с законом в 2024 году изменится еще и размер стажа, по которому можно выйти на пенсию. Таким образом, в возрасте 60 лет украинцы смогут получать пенсию только при наличии 31 года стажа, в 63 года – со стажем 21 – 31 год, а в 65 лет – 15 – 21 год.

  • Если в 65 лет у человека нет минимального стажа, то получить пенсию по возрасту не получится.
  • В таком случае лицу гарантирована социальная помощь, равная прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Речь идет о 2 361 гривне.

Важно знать, что стаж можно купить в Украине. Следовательно, каждый месяц, которого не хватает, будет стоить по меньшей мере сумме минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на коэффициент 2.

  • Минимальный страховой взнос – это 22% от минимальной зарплаты,
  • С 1 января эта сумма составляет 1562 гривен,
  • Следовательно, каждый месяц стажа будет стоить 3 134 гривен, год – 37 488 гривен, два – 74 976 гривен, три – 112 824 гривен.

Соцпомощь детям

  • Одинокие матери получают пособие в размере, равном разнице между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Напоминаем, что в 2024 году общий показатель прожиточного минимума изменится и составит на одного человека в расчете на месяц – 2 920 гривен. Для трудоспособных лиц – 3 023 гривен, для детей от 6 лет – 2 563 гривен, для детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен, для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривну.

Следовательно, максимальный размер помощи в следующем году будет составлять: на детей в возрасте до шести лет – 2 563 гривен, а на детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

  • Дети родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, будут получать временную помощь. Размер этой помощи рассчитывается по тому же принципу, что и для одиноких матерей.
  • А вот размер помощи на детей, над которыми установлены опека или попечительство, зависит от прямой от прожиточного минимума и меняется каждый год.

Для детей соответствующего возраста – в размере 2,5 прожиточного минимума, а для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума.

Важно! С 1 января выплаты для детей до 6 лет будут на уровне 6 407,5 гривны, с инвалидностью – 8 970,5 гривны. Для детей от 6 до 18 лет – 7 990 гривен и 11 186 гривен соответственно.
  • Родители новорожденных имеют право единовременно получить "Упаковку малыша". В нем содержатся следующие вещи: подгузники, пеленки, одеяла, носки, одежда, предметы детской гигиены, полотенце, игрушка.

Впрочем, вместо этого пакета с 2021 года родители могут получить денежную компенсацию. Размер в 2024 году составит: для детей от 6 лет – до 7 689 гривен.

Как вырастет зарплата

Согласно бюджету в следующем году минимальная зарплата вырастет. Ожидается, что повышение будет дважды в год: с 1 января 2024 года – с 6 700 гривен до 7 100 гривен, а с 1 апреля – до 8 000 гривен.

Любопытно! Как прогнозируют в Министерстве финансов, среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21 809 гривен. В 2023 году реальный показатель колебался от 15 тысяч до 18 тысяч гривен.

Кроме того, как рассказал в интервью BBC заместитель министра обороны Юрий Джигир, в следующем году финансирование оборонного ведомства по сравнению с предвоенным периодом увеличится в 10 раз – рекордные 1 триллион 164 миллиарда гривен. Могут возрасти выплаты у военных, которые получили инвалидность в результате участия в военных действиях, ведь эти выплаты привязаны к прожиточному минимуму:

  • если инвалидность получена в результате выполнения служебного задания – 250 – 400 прожиточных минимумов;
  • при прохождении службы – 70 – 120 прожиточных минимумов.

Как изменятся суммы налогов в январе

От уровня минимальной зарплаты зависит размер налогов. Следовательно, физические лица-предприниматели (ФЛП) будут платить единый социальный взнос (ЕСВ):

  • с 1 января – 1 562 гривен,
  • а с 1 апреля – 1 760 гривен.
Заметьте! По состоянию на декабрь 2023 года ЕСВ составляет 1 474 гривен, то есть 22% от минимальной зарплаты в 6,7 тысячи гривен.

Также, с 1 января лимиты для ФЛП будут следующими:

  • годовой доход для плательщиков 1 группы (167 минимальных зарплат) – 1,185 миллиона гривен;
  • для 2 группы (834 минимальные зарплаты) – 5,921 миллиона гривен;
  • для 3 группы (1167 минимальных зарплат) – 8,285 миллиона гривен.

Напоминаем, что единый налог (ЕП) для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных – с 1 января это 302,3 гривны, для 2 группы – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1562 гривен. А для ФЛП 3 группы ставки не будут меняться: 5% – для неплательщиков НДС, 3% – для плательщиков НДС.

Тарифы на газ, воду и электроэнергию

До конца этого отопительного сезона тарифы на воду, газ и свет будут оставаться без изменений. Поэтому в январе они будут оставаться на том же уровне, что и раньше:

  • Цена на газ для бытовых потребителей

Те, кто пользуются услугами "Нефтегаза", платят за кубометр газа 7,96 гривны. У остальных стоимость колеблется от 7,7 до 9,9 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что поставщики тепла будут получать от "Нефтегаза" объемы голубого топлива по фиксированной цене до 15 апреля 2024 года.

  • Тариф на воду

Еще летом услуги за воду хотели повысить на 32%, но этого не случилось. Впрочем, как рассказала 24 Канала Кристина Ненно, тарифы на воду просто должны подняться.

 

Кристина Ненно

Эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг

Обычно на конец декабря принимают решения по тарифам. Чисто теоретически, если будут повышать тариф на воду, то подорожание будет от 30% до 50%. Это если мы говорим о всей территории Украины.

Самые высокие тарифы за водоснабжение и водоотвод в Украине по состоянию на 2023 год:

  • Водоканал в Ужгороде: за водоснабжение – 22,1 гривны за кубометр, а за водоотвод – 13,62 гривны за кубометр;
  • Днепр-Кировоград: водоснабжение – 25,21 гривны за кубометр, водоотвод – 20,76 гривны за кубометр.

А самые низкие цены:

  • Харьковводоканал (водоотвод – 8,48 гривны за кубометр, водоснабжение – 16,06 гривны за кубометр),
  • Винницаводоканал (водоотвод – 8,23 гривны за кубометр, водоснабжение – 13,12 гривны за кубометр).

  • Тариф на электроэнергию

В этом году стоимость света стала дороже, ведь тариф подняли до 2,64 гривны за киловатт-час. Такой рост стоимости спровоцировали значительные разрушения и повреждения энергетической инфраструктуры Украины в ходе российских массовых атак в прошлом году.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, возложение особых обязанностей, то есть ПСО, продлено. Следовательно тарифы на электроэнергию будут оставаться без изменений до конца апреля 2024 года.

 

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 гривны за кВт-ч. Это позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона.

Еще он добавил, что украинская энергетика успешно прошла декабрь, и за последние несколько дней суточный максимум потребления электроэнергии снижается.

В то же время по прогнозам эксперта Богдана Серебренникова,  которыми он поделился с 24 Каналом, в 2024 году повышение тарифа может произойти.

 

Богдан Серебренников

Заместитель директора по исследованиям, аналитический центр DiXI Group

В стране происходит постепенное ослабление гривны и инфляционные процессы, также объективно давящие на цены электричества. Впрочем, скорее всего, очередное повышение тарифа для населения произойдет уже после завершения отопительного периода, весной или летом, и снова будет носить частичный характер.

Напоминаем, что по словам эксперта, рыночная стоимость света для населения по состоянию на декабрь 2023 года составляет где-то 8 гривен за киловатт-час.

Какими будут субсидии в первый месяц 2024 года

Как сообщают в Министерстве социальной политики, украинцы в 2024 году будут иметь возможность и дальше получать государственную помощь в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Обратите внимание! Впрочем, это смогут получать только те, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% от общего дохода семьи за месяц.

К слову, в ноябре 2023 года более 1,7 миллиона домохозяйств получили субсидии, средний размер которой составил 1 410 гривен. Кроме того, в 2024 году не планируются изменения в системе выплаты государственного пособия на оплату коммунальных услуг.

Обратите внимание, что на отопительный период 2023-2024 расчет жилищной субсидии ПФУ будет производиться в автоматическом режиме. Следовательно, для тех, кому уже назначена жилищная субсидия на неотапливаемый сезон, не нужно обращаться дополнительно. Это касается и тех, кому насчитывают субсидию в 0,00 гривен.

Автор: Валерія Городинська