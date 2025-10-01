Октябрь принесет немало изменений. Например, некоторые граждане должны будут пройти идентификацию для получения соцвыплат. Кроме того, есть ориентировочная дата начала отопительного сезона и введены изменения по размеру зарплаты для определенных категорий. Еще в этом месяце состоится переход на зимнее время, изменятся правила пересечения границы с ЕС, а также начнут изымать из обращения одну из мелких монет.

В октябре состоится перерасчет субсидий

В Пенсионном фонде сообщили, что с 1 октября проведут расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025 – 2026 годов, которые рассчитаны на продолжительность с 16 октября по 15 апреля включительно, передает 24 Канал.

Читайте также Украина получит 2 миллиарда евро от ЕС – глава Еврокомиссии рассказала, куда направят средства

Впрочем, для немалого количества граждан расчет произойдет автоматически, в частности для тех домохозяйств, у которых размер субсидий в летний период составлял 0 гривен.

Зато определенные категории лиц должны будут обратиться в ПФУ лично или онлайн. Речь идет о таких:

Граждане, что впервые планируют получить жилищную субсидию;

Граждане, которые получали жилищную субсидию, но по состоянию на 1 октября произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства;

Граждане, для которых субсидия на неотапливаемый сезон не была предоставлена из-за задолженности, которая уже погашена.

Если документы на получение субсидии будут поданы в период с 1 октября по 30 ноября включительно, то субсидию назначат с начала отопительного сезона. Если же обращение будет позже, то назначение будет с месяца, когда были поданы документы.

Какие доходы учитываются при расчете жилищной субсидии При расчете субсидии на отопительный сезон 2025 – 2026 учитывают доходы домохозяйства за I и II кварталы этого года. А доходы, например пенсия, учитывают в размере начисления выплат за август этого года.

Когда в Украине стартует отопительный сезон?

Традиционно с середины октября в Украине может начаться отопительный сезон, однако все будет зависеть от погодных условий,

Дело в том, что тепло начнут подавать в дома при условии, что среднесуточная температура в стране составляет +8°C или ниже в течение 3 дней подряд.

Кроме того, местные администрации самостоятельно будут принимать решение о начале отопления, а потому в разных регионах страны старт отопительного сезона может отличаться.

Сейчас точной даты начала сезона нет, но по словам премьер-министра Юлии Свириденко во время заседания Штаба по подготовке к отопительному сезону в Чернигове, завершение подготовки к зиме соответствующих государственных органов и ОВА должно состояться до 15 октября.

Напоминаем! ОСМД и ЖСК могут использовать "Доступные кредиты 5-7-9%" для установления альтернативных источников энергии в случае тяжелой зимы из-за возможных атак врага на критическую инфраструктуру.

Как с октября не потерять социальную помощь?

Получатели соцпомощи должны пройти идентификацию до 1 октября, ведь в случае ее отсутствия будут прекращены выплаты, пишет Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области.

Дело в том, что с 1 июля этого года органы Пенсионного фонда Украины начали выплату 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты.

Если вы уже получаете выплату, предусмотренную соответствующими постановлениями, – ничего не меняется, но для получения выплат вам необходимо пройти лично обязательную идентификацию до 1 октября 2025 года,

– говорится на сайте.

Таким образом, обязательно должны пройти идентификацию такие лица:

Получатели соцпомощи и соцстипендий, которые перешли под администрирование ПФУ,

Лица, которые оформили новые заявления на выплаты после 1 июля этого года.

Пройти проверку можно как лично в любом сервисном центре ПФУ, так и онлайн, то есть с помощью видеоконференцсвязи, или в электронном кабинете на веб-портале услуг Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи "Дия.Подпись".

Напоминаем! Внутренне перемещенные лица, которые непрерывно работали в течение 6 последних месяцев, смогут получить одноразовую дополнительную выплату в размере 2 тысяч гривен, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Новые требования в отношении минимальной заработной платы

С 1 октября, Государственная налоговая служба сообщает, вводятся требования в отношении минимального размера зарплаты в сфере розничной торговли алкоголем, табаком, жидкостями для электронных сигарет и топливом.

Таким образом, размер средней ежемесячной заработной платы или доход предпринимателя, который не имеет наемных работников, должен составлять не менее чем:

1,5 минимальных заработных плат (по состоянию на сентябрь это 12 тысяч гривен) при одновременном соблюдении следующих условий для всех мест розничной торговли;

Речь идет о расположении этих мест в административных центрах областей на расстоянии от 50 километров, а площадь торгового зала – до 500 квадратных метров.

2 минимальных заработных плат (16 тысяч гривен) для всех других субъектов хозяйствования, у которых места торговли не соответствуют указанным выше условиям.

Если требования будут не выполнены, то это приведет к прекращению действия лицензии.

Вырастут ли коммунальные тарифы?

В Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов в течение всего военного положения и еще 6 месяцев после его окончания, поэтому тарифы на газ, отопление и горячую воду будут оставаться на том же уровне, что и в сентябре.

Тариф на газ

Компания "Нафтогаз", которая обслуживает почти всех бытовых потребителей в стране, продолжает тариф "Фиксированный" на уровне 7,96 гривны за кубометр газа.

Тариф на отопление

Тариф на тепло в Украине зависит от типа отопления. Поэтому для централизованного отопления цена определяется поставщиком тепловой энергии и может отличаться в зависимости от региона и города: в Киеве – 1 654,41 гривны за гигакалорию, в Харькове – 1 539,5 гривны за гигакалорию, а во Львове – 1 539,5 гривны за гигакалорию.

Тариф на электроэнергию

Зато в моратории на повышение тарифов речь не идет о цене на электроэнергию. Поэтому тариф на свет с начала 2022 года менялся уже несколько раз.

Сейчас для населения он установлен на уровне 4,32 гривны за киловатт-час, но часть украинцев может платить за потребленную электроэнергию меньше.

Например, для тех, кто имеет двухзонный счетчик, действует дневной тариф (с 7:00 по 23:00 – 4,32 гривны за киловатт) и ночной тариф (с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт).

Каких налоговых изменений ожидать для ФЛП?

Как отмечается на сайте Государственной налоговой службы Украины, с начала октября расширяется льгота по уплате единого взноса для ФЛП и других самозанятых лиц.

Теперь ФЛП и другое самозанятое лицо, за которых ЕСВ полностью оплатил работодатель, могут не платить взнос за себя.

Для освобождения от уплаты ЕСВ за себя остаются следующие условия:

работодатель уже уплатил за него или нее ЕСВ,

сумма уплаченного ЕСВ составляет не менее минимального страхового взноса.

Если же работодатель платит меньше чем минимальный страховой взнос, то ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно могут определить базу начисления ЕСВ и осуществлять его уплату.

Кроме того, для ФЛП на едином налоге это обязательно, как и для самозанятых лиц, но только если есть чистый доход за этот период.

Какой прогноз курса валют на октябрь?

Еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в октябре действие режима управляемой гибкости будет продолжаться.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Это означает, что будут вполне умеренные колебания курса доллара и удержание баланса между спросом и предложением через валютные интервенции.

Прогнозируется, что в октябре возможен рост спроса на валюту, но валютные интервенции вряд ли превысят 3,5 – 4 миллиарда долларов.

Кроме того, сохранение учетной ставки в октябре может стать дополнительной защитой для гривны, так как любое снижение показателя ставки может спровоцировать рост инфляции.

Таким образом, курс доллара в следующем месяце может колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны, а курс евро в соответствии с мировыми колебаниями пары доллар – евро – на уровне 47,5 – 49,5 гривны.

Учесть все факторы, которые могут повлиять на валютный рынок в октябре, сейчас крайне трудно. Потому что до сих пор остается множество неизвестных факторов, которые могут "вмешаться" и изменить текущие тренды,

– добавляет Лесовой.

Напоминаем! Заложенный средневзвешенный курс доллара в проекте бюджета на 2026 год на уровне 45,6 гривны за доллар.

Какие копейки будут изыматься из обращения с октября?

В НБУ сообщили, что с октября монеты номиналом 10 копеек постепенно будут изыматься из наличного обращения. Это означает, что банки не будут выдавать эти копейки в кассах, а регулятор не будет чеканить их и прекратит подкрепление ими касс банков.

Однако НБУ отмечает, что эти разменные монеты до сих пор остаются платежным средством.

Торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины и дальше будут принимать их для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально их сдавать или обменивать,

– говорится в сообщении.

Среди причин изъятия 10 копеек является значительная их доля и снижение спроса на них со стороны банков и торговых сетей.

Кроме того, такое изъятие может сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку и хранение таких монет.

Какие новые правила будут действовать в отношении карточных переводов?

Как отмечает команда адвокатов Богдана Янкива, нововведения с 1 октября коснутся отображения информации в выписках и платежных документах. Это означает для плательщиков большую прозрачность, а со стороны финансовых учреждений – усиленный контроль.

Еще в августе этого года была введена технология открытого банкинга (Open Banking), которая позволила банкам получать информацию об участниках финансовых операций как при переводах по IBAN, так и при транзакциях с карты на карту.

Среди нововведений будет то, что карточные транзакции будут сопровождаться указанием полного юридического названия компании, которая получила платеж.

Также при осуществлении переводов в выписке будут отображаться персональные идентификационные данные (ФИО) или название получателя и номер его счета и тому подобное.

Обратите внимание! Никаких дополнительных действий от предпринимателей или ФЛП не требуется.

Новые правила выезда из ЕС

В Евросоюзе запускают Систему въезда и выезда (EES), которая будет фиксировать все пересечения внешних границ союза гражданами третьих страны, в том числе и Украины. Вступит в силу она с 12 октября этого года, сообщает Посольство Украины в Польше.

Известно, что система будет касаться поездок до 90 дней в течение любых 180 дней, а вместо штампов у паспортов будет цифровая регистрация.

Если пассажиры транспортных средств будут отказываться предоставить биометрические данные, то это будет законным основанием отказать во въезде.

Заметьте! Собирать такие данные будут при пересечении: фото лица человека, отпечатки 4 пальцев (от 12 лет), данные загранпаспорта, дата и место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

В целом такие изменения внедрены для того, чтобы эффективнее контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС, а также для того, чтобы повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.

Будут ли государственные выходные в октябре?

В октябре важнейшими государственными и церковными праздниками являются День защитников и защитниц Украины и Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается восточными церквями византийского обряда. Эти праздники приходятся на 1 октября, то есть среду.

В то же время другие праздники, такие как День учителя, украинцы будут праздновать 5 октября, а День врача – 6 октября. А День украинского языка будет 27 октября.

Важно! В период действия военного положения нормы статей 71-73 КЗоТ (праздничные и нерабочие дни) не применяются. То есть на практике это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине сейчас нет.

Когда нужно переходить на зимнее время?

В конце октября, а именно 26 октября, страна переходит на зимнее время, то есть в 4:00 ночи нужно перевести время на 1 час назад.

В прошлом году перевод часов хотели отменить, но соответствующий законопроект так и не был подписан Владимиром Зеленским.