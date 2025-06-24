Несмотря на пенсионный возраст: какие налоги должен платить работающий пожилой человек

В Украине немало людей, которые достигли пенсионного возраста, продолжают работать. Однако возникает логичный вопрос должны ли они платить налоги.

Какие налоги должен платить работающий пенсионер

Но налоговые обязательства пенсионеров не отличаются от общих ставок для других работников, передает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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К обязательным налогам для пенсионеров в Украине входит:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%. Военный сбор (ВС) - 5%.

Например, если пенсионер получает зарплату в размере в 10 000 гривен, то налоги будут такими:

НДФЛ: 10 000 гривен × 18% = 1 800 грн;

военный сбор: 10 000 гривен × 5% = 500 грн.

Поэтому общая сумма удержанных налогов составит 2 300 гривен. В то же время "чистая" зарплата будет составлять 7 700 гривен.

Обратите внимание! НДФЛ начисляется на большинство видов доходов, в частности стипендии, бонусы и премии.

Налогообложение пенсии работающих пенсионеров

По состоянию на сейчас пенсии, которые не превышают трех минимальных зарплат в месяц, не облагаются налогом. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. Поэтому налогообложению не подлежит пенсия, которая не превышает 24 000 гривен.

Если же пенсионер имеет дополнительные доходы, то они суммируются с пенсией. И если общий доход превышает 24 000 гривен в месяц, то на избыточную сумму начисляется налог. Он составляет 15% или 20% в зависимости от величины дохода. Но это касается только высоких пенсий.

Заметьте! Большинство пенсионеров не подпадают под это налогообложение, ведь в 2025 году минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну.