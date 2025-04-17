Значительно меньше чем должно быть: какая "чистая" зарплата, если получаешь минималку

В 2024 году минималка в Украине росла дважды, достигнув 8 000 гривен. В этом году это значение не изменится.

Какая минималка после вычета налогов

Сейчас с зарплаты отчисляются НДФЛ – 18% и военный сбор – 5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГНС.

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Справка: "Чистой" называют выплату после вычета всех налогов.

Соответственно, общий налог, который придется заплатить с зарплаты – 23%. С 8 000 это – 1 840 гривен. То есть, "чистая" минимальная зарплата сейчас – 6 160 гривен.

Для работодателя ситуация несколько иная. Он должен еще платить ЕСВ, а это 22% от размера зарплаты. Относительно минималки такое значение – 1 760 гривен. То есть, работодатель "тратит" 9 760 гривен.

Напомним! ЕСВ – это отчисления в Пенсионный фонд. Месяц стажа работнику засчитывается только при уплате минимального страхового взноса, то есть 1 760 гривен.