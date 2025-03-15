Задолженность, штраф и выселение: что будет, если не платить коммуналку

Еще в 2023 году в Украине отменили мораторий на взыскание задолженности за коммунальные услуги, который был принят в феврале 2022 года. Сейчас потребители обязаны оплачивать услуги по тарифам согласно закону о жилищно-коммунальных услугах. В противном случае за неуплату может наступить ответственность, однако это не будет касаться отдельных случаев.

Какая ответственность за неуплату коммунальных услуг

Для 24 Канала адвокат Анна Даниэль отмечает, что во время военного положения в Украине появились определенные изменения в законодательстве, касающиеся ответственности за неуплату коммунальных услуг. Речь идет как о запрете предоставления коммунальных услуг, так и о выселении из жилья.

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Запрет на прекращение коммунальных услуг.

В условиях военного положения запрещается отключать коммунальные услуги из-за неуплаты, но это не означает, что задолженность не будет накапливаться.

Анна Даниэль Управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Люди могут быть обязаны вернуть задолженность после прекращения военного положения.

Выселение.

Выселение за неуплату коммунальных услуг является более сложной процедурой и требует судебного решения. За неуплату коммунальных услуг может быть подан иск о взыскании долга, но выселение из жилья запрещено на период военного положения.

Есть исключения, которые связаны с невыполнением других обязательств по договору. Например, нарушение условий аренды.

Задолженность.

За неуплату коммунальных услуг могут начисляться штрафы, проценты или другие санкции, однако, как правило, это может быть только после окончания военного положения, когда будет восстановлено правовое регулирование.

В то же время, как объясняет адвокат Станислав Лифлянчик в комментарии 24 Каналу, для оплаты коммунальных услуг нет разницы, есть военное положение или его нет.

Если услуга предоставляется, то поставщик имеет право получить оплату ее стоимости. А размер и порядок оплаты установлен соответствующими нормативными актами.

Станислав Лифлянчик Адвокат АФ "Пакс" Поэтому если вы прекратили или прекратите платить за предоставленные коммунальные услуги, то у вас начнет накапливаться долг, что может привести и к начислению пени, и к судебным процессам, и к прекращению предоставления услуги.

Лифлянчик добавляет, что в случае если квартира или дом находится в собственности лица, то выселение из жилья не будет происходить. Однако другое дело, если недвижимость не приватизирована и находится в собственности общины или предприятия.

Кто может не платить за воду, газ и свет

Анна Даниэль объясняет, что, если недвижимость находится на оккупированной территории Украины, ситуация с начислением задолженности за коммунальные услуги может быть сложной. Все будет зависеть от нескольких факторов, а именно:

Поставка коммунальных услуг.

На оккупированных территориях могут быть ограничения или полное прекращение поставок коммунальных услуг из-за уничтожения инфраструктуры, отсутствия контроля со стороны украинской власти и других обстоятельств. Это может означать, что не будет возможности платить за услуги.

Правовая ситуация.

По общему правилу начисления задолженности за коммунальные услуги может продолжаться, даже если фактически поставки услуг нет. Однако, поскольку на оккупированных территориях украинское законодательство не действует в полном объеме, начисление задолженности за коммунальные услуги может быть затруднено.

Выбор государства-оккупанта.

Если оккупированные территории находятся под контролем государства-оккупанта, то может быть введена другая система коммунальных платежей, и вопрос начисления задолженности по украинскому законодательству становится юридически сложным.

Законодательные изменения в Украине.

В Украине есть механизмы защиты прав лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Согласно этим нормам, государство может предложить различные варианты для решения проблемы неуплаты за коммунальные услуги, в частности предоставление льгот, отсрочки или реструктуризации долгов.

В общем, если коммунальные услуги на оккупированных территориях не поставляются, то задолженность может не начисляться или будет прекращена, но все зависит от конкретных обстоятельств и состояния инфраструктуры,

– говорит госпожа Анна.

Станислав Лифлянчик говорит, что если недвижимость находится на оккупированной территории, то не только не может начисляться задолженность за предоставление коммунальных услуг, но не могут поставляться и коммунальные услуги.

По мнению Лифлянчика, если компания, поставляющая коммунальные услуги, продолжит свою коммерческую деятельность на оккупированной территории, то это может рассматриваться как уголовное преступление, за которое многие могут понести ответственность.

Напоминаем! В соответствии с украинским законодательством, граждане, которые имеют жилье на временно оккупированной территории или на территории, где ведутся боевые действия, и по этим причинам не проживают там, должны предоставить поставщику коммунальных услуг справку вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) или другой документ, подтверждающий отсутствие по месту жительства.

Как выплачивать ипотеку в оккупации

Станислав Лифлянчик объясняет, что ипотека сама по себе предусматривает, что продажа, дарение или замена жилья запрещается. В то же время в таком случае банк имеет полное право забрать имущество, если кредит не будет погашен.

Если ваше имущество находится в ипотеке и было оккупировано или попало в зону боевых действий, вы имеете право подать банку заявление о том, что для вас наступил форс-мажор, и просить отсрочить уплату кредита,

– говорит господин Станислав.

Когда ипотечное имущество банк забрать не сможет:

Сейчас невозможно осуществить регистрационные действия в реестре недвижимого имущества, поскольку запрещены любые операции в реестре в отношении имущества, находящегося на оккупированной территории и на территории, где ведутся боевые действия.

Имущество на оккупированной территории является абсолютно неликвидным, а поэтому не нужным банку.

Имущество, которое неизвестно, целое ли, или нет, вернется ли когда-нибудь на подконтрольную территории Украины, или нет, является проблемным. Поэтому нет. Оккупированное ипотечное имущество банк забрать не сможет,

– заключает адвокат Лифлянчик.

Адвокат Даниэль замечает, что по украинскому законодательству недвижимость на временно оккупированной территории может оставаться собственностью владельца, но фактически вывести или осуществить передачу имущества будет невозможно из-за отсутствия контроля со стороны украинской власти.

Поэтому она соглашается с тем, что возможность потери жилья в результате невыплаты ипотеки, например из-за выселения или принудительного взыскания имущества, в непосредственной близости к зоне оккупации или на ее территории маловероятна.

Государство иногда предлагает определенные механизмы защиты для лиц, которые имеют задолженность по ипотеке на оккупированных территориях или в районах, где идут боевые действия. Это может включать реструктуризацию долга, отсрочку выплат или даже отказ от начисления штрафов за долг. Однако все это зависит от конкретной ситуации,

– добавляет Анна Даниэль.

Важно! Согласно международному праву, любые действия по принудительной конфискации или нарушение прав собственности граждан на оккупированных территориях являются незаконными, что предоставляет дополнительную защиту владельцам, в частности по ипотеке.

Как будут начисляться коммунальные, когда человек за границей

Как рассказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко телеканалу "Киев24", если человек находится за границей и у него есть квартира в Украине, то это не означает, что дом, где есть его жилье, не потребляет энергоресурсов.

В многоквартирном доме освещаются места общего пользования. За это приходится платить всем владельцам квартир. А если в квартире даже ограниченное потребление тепла, это не означает, что она совсем не отапливается.

Заметьте! Владелец жилья может временно отключить газоснабжение по обращению в газовую службу и прекратить подачу электроэнергии по заявлению поставщика в случае отсутствия потребления.

Какие сейчас тарифы на коммунальные услуги

Цена за газ

По состоянию на сегодня "Нафтогаз" обеспечивает 98% бытовых потребителей газом. Тариф составляет 7,96 гривны за кубометр. Сейчас такая цена будет оставаться как минимум до 30 апреля 2025 года.

В то же время для клиентов, которые пользуются услугами других газоснабжающих компаний, тарифы составляют в среднем от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Тариф на свет

В общем, до мая 2025 года потребители будут платить за свет 4,32 гривны за киловатт-час. Однако для граждан действуют еще и льготы в определенные периоды суток и в соответствии с использованными киловаттами:

Владельцы двухзонных счетчиков в период с 23:00 до 07:00 могут платить 2,16 гривны за киловатт-час. До 30 апреля для владельцев домов и квартир с электроотоплением можно платить 2,64 гривны за киловатт-час за всю потребленную электроэнергию (если использовано до 2000 киловатт в месяц) или 4,32 гривны за киловатт-час (если использовано более 2000 киловатт в месяц).

Цены на воду

Сейчас Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), не предусматривает повышения тарифов на воду. Впрочем, не все коммунальные предприятия подчиняются этому, а значит, для некоторых городов и общин возможны изменения тарифов на водоснабжение и водоотвод.