Распространенные способы интернет-мошенничества

Количество подозрительных операций в 2023 году выросло на 25% и достигло 270 тысяч, передает 24 Канал. Основные риски потери средств с карты часто связаны с недостаточной осведомленностью или чрезмерной доверчивостью пользователей.

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Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Анна Довгальская подчеркнула необходимость особого внимания к телефонному мошенничеству, которое включает методы убеждения, похожие на техники НЛП, используемые для получения карточных реквизитов от пользователей.

Обратите внимание! Чаще всего люди становятся жертвами мошенников, когда взаимодействуют с электронными письмами или сообщениями от якобы "благотворителей", которые обещают финансовую помощь в обмен на ввод данных карты.

Пользователям также следует избегать платежей на сомнительных интернет-площадках и не разглашать личные данные во время участия в подозрительных лотереях или конкурсах.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Очевидно, чем большее количество активных интернет-пользователей, тем чаще встречаются случаи мошенничества именно в "сети". Ведь далеко не все новые пользователи интернетом, особенно это касается граждан среднего и пожилого возраста, могут распознать мошенников, не поддаться на внушаемые положительные эмоции (например, предложения приобрести ценный товар почти за бесценок) или же наоборот – на апелляцию мошенников к страхам потерять средства.

Обратите внимание! Мошенники также могут клонировать SIM-карты, как физические, так и цифровые, получив незаконный доступ к мобильным приложениям пользователей.

Как защититься от мошенников

Есть несколько эффективных методов, которые помогут избежать мошенничества с платежными картами.

Использование отдельной SIM-карты для финансовых счетов. Клиенты могут обратиться к своему мобильному оператору для привязки номера к паспорту или перехода на контрактную основу. Это осуществляется в салоне связи или дистанционно через интернет, используя квалифицированную электронную подпись, что предотвращает несанкционированное дублирование SIM-карты.

Открытие виртуальной платежной карты. Виртуальная карта, созданная через онлайн-банкинг для интернет-покупок, недоступна для физического похищения. Дополнительно, мошенники не могут снять средства с такой карты, если на ней нет достаточного баланса.

Установка транзакционных лимитов. Лимиты на покупки в интернете, снятие наличных и переводы средств помогают контролировать возможные убытки от мошенничества. Установка низких лимитов гарантирует, что даже в случае потери контроля над картой, потери будут минимизированы.

Пользование надежными паролями. Регулярное обновление уникальных паролей для каждой платежной карты, а также для доступа к онлайн-банкингу и электронной почты является ключевым для обеспечения безопасности. Различные и сложные пароли для различных сервисов снижают риск их взлома.