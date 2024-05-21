Поширені способи інтернет-шахрайства

Кількість підозрілих операцій у 2023 році зросла на 25% і досягла 270 тисяч, передає 24 Канал. Основні ризики втрати коштів з картки часто пов’язані з недостатньою обізнаністю чи надмірною довірливістю користувачів.

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Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Анна Довгальська підкреслила необхідність особливої уваги до телефонного шахрайства, яке включає методи переконання, схожі на техніки НЛП, використовувані для отримання карткових реквізитів від користувачів.

Зауважте! Найчастіше люди стають жертвами шахраїв, коли взаємодіють з електронними листами чи повідомленнями від нібито "благодійників", які обіцяють фінансову допомогу в обмін на введення даних картки.

Користувачам також слід уникати платежів на сумнівних інтернет-майданчиках та не розголошувати особисті дані під час участі у підозрілих лотереях або конкурсах.

Анна Довгальська Заступниця голови правління ГЛОБУС БАНКУ Вочевидь, чим більша кількість активних інтернет-користувачів, тим частіше трапляються випадки шахрайства саме в "мережі". Адже далеко не всі нові користувачі інтернетом, особливо це стосується громадян середнього та похилого віку, можуть розпізнати шахраїв, не піддатися на навіювані позитивні емоції (наприклад, пропозиції придбати коштовний товар майже за безцінь) або ж навпаки – на апеляцію шахраїв до страхів втратити кошти.

Зауважте! Шахраї також можуть клонувати SIM-карти, як фізичні, так і цифрові, отримавши незаконний доступ до мобільних додатків користувачів.

Як захиститися від шахраїв

Є кілька ефективних методів, які допоможуть уникнути шахрайства з платіжними картками.

Використання окремої SIM-карти для фінансових рахунків. Клієнти можуть звернутися до свого мобільного оператора для прив'язки номера до паспорта чи переходу на контрактну основу. Це здійснюється в салоні зв'язку або дистанційно через інтернет, використовуючи кваліфікований електронний підпис, що запобігає несанкціонованому дублюванню SIM-карти.

Відкриття віртуальної платіжної карти. Віртуальна карта, створена через онлайн-банкінг для інтернет-покупок, недоступна для фізичного викрадення. Додатково, шахраї не можуть зняти кошти з такої карти, якщо на ній немає достатнього балансу.

Встановлення транзакційних лімітів. Ліміти на покупки в інтернеті, зняття готівки та перекази коштів допомагають контролювати можливі збитки від шахрайства. Встановлення низьких лімітів гарантує, що навіть у разі втрати контролю над карткою, втрати будуть мінімізовані.

Користування надійними паролями. Регулярне оновлення унікальних паролів для кожної платіжної картки, а також для доступу до онлайн-банкінгу та електронної пошти є ключовим для забезпечення безпеки. Різні та складні паролі для різних сервісів знижують ризик їх взлому.