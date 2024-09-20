США стремятся ужесточить санкции против России

США хочет усилить санкции против России. По мнению американских чиновников, важно ввести ограничения, которые должны ослабить российский ВПК.

Какие санкции против России планируют усилить

США стремятся ускорить процесс лишения российской военной машины необходимых ресурсов, сообщает издание "Интерфакс-Украина". В частности, речь идет о сокращении доходов, получаемых в результате экспорта углеводородов.

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Далип Сингх Заместитель помощника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности США должны в отношении России прилагать усилия в двух направлениях: разоружение российской военной машины и лишение ее финансовых поступлений.

Сингх отмечает, что сделать это можно через:

усиление санкционного режима;

внедрение дополнительных мер экспортного контроля.

Чиновник отмечает важность контроля поставок российской нефти. Ведь именно эта отрасль приносит России весомую прибыль.

Обратите внимание! Сингх видит большую проблему в поставках компонентов двойного назначения в Россию от третьих стран. Таким образом эти государства нарушают американские санкции. Неоднократно были замечены за передачей этих товаров на российскую территорию Китай, Индия, Турция ОАЭ.