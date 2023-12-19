Значительные убытки для обеих стран: сколько потеряли Украина и Польша в результате блокады границы

Ущерб Украины в результате блокады пропускных пунктов на польской границе составляет уже 1 миллиард евро. Польская сторона также терпит убытки, и даже больше, чем украинская.

Как блокада влияет на Украину и Польшу

По словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина, за день простоя на границе украинские перевозчики теряют около 300–350 евро за каждый грузовик.

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Чтобы уменьшить ущерб, они пытаются перенаправлять грузы на пропускные пункты с другими странами, например Румыния, Словакия или Венгрия.

Ситуация на границе уже частично разрешается. 11 декабря был разблокирован пропускной пункт "Ягодин - Дорогуск". А в ближайшее время могут быть разблокированы другие пункты пропуска.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков ранее заявлял, что важно не допустить дальнейших блокировок. Блокада на пункте пропуска в Дорогуске была приостановлена по решению мэра города.

Потери из-за нее становятся все выше и выше, компании из разных отраслей экономики терпят огромные убытки. На некоторых предприятиях останавливается производство, люди могут лишиться работы или уже теряют ее. Поэтому я принял такое тяжелое решение, - заявил чиновник.

Кроме того, ситуация на границе складывается так, что большинство водителей не успеют вернуться домой к праздникам.

Кроме того, во время блокады границы умерли три украинских водителя.

Если раньше в польском инфопространстве распространялись манипуляции о том, что местные фермеры теряют средства из-за Украины. Однако блокада не улучшила ситуацию, а ущерб для Польши от этого только возрос.

Добавим, что среди украинских трейдеров были опасение по дефициту продукции вследствие блокады. Однако пока этого не происходит.