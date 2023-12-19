Як блокада впливає на Україну та Польщу

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, за день простою на кордоні українські перевізники втрачають близько 300–350 євро за кожну вантажівку.

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Аби зменшити збитки, вони намагаються переспрямовувати вантажі на пропускні пункти з іншими країнами, як-от Румунія, Словаччина чи Угорщина.

Ситуація на кордоні вже частково розвʼязується. 11 грудня був розблокований пропускний пункт "Ягодин — Дорогуськ". А найближчим часом можуть бути розблоковані й інші пункти пропуску.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков раніше заявляв, що важливо не допустити подальших блокувань. Блокада на пункті пропуску в Дорогуську була припинена за рішенням мера міста.

Втрати через неї стають все вищими й вищими, компанії з різних галузей економіки зазнають величезних збитків. На деяких підприємствах зупиняється виробництво, люди можуть втратити роботу або вже втрачають її. Тому я прийняв таке важке рішення, — заявив посадовець.

Крім того, ситуація на кордоні складається так, що більшість водіїв не встигнуть повернутися додому до свят.

Крім того під час блокади кордону померло троє українських водіїв.

Якщо раніше в польському інфопросторі поширювалися маніпуляції про те, що місцеві фермери втрачають кошти через Україну. Однак блокада не покращила ситуацію, а збитки для Польщі від цього тільки зросли.

Додамо, що серед українських трейдерів були побоювання щодо дефіциту продукції внаслідок блокади. Однак, наразі цього не відбувається.