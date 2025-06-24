Почему семья военного не получит деньги: в Минобороны объяснили причины

В некоторых случаях семье военнослужащего могут отказать в выплате средств. Речь идет о денежной помощи, предоставляемой из-за гибели или пропажи без вести военного.

Почему родственники военного не получают средства от государства

Есть определенные причины почему происходит отказ в выплате помощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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К таким основаниям относятся:

документы на получение выплаты поданы не полностью;

заявление на получение средств подано не теми родственниками, которые имеют право на эту выплату;

обращение о получении помощи поступило после 3 лет с момента судебного решения о признании военного умершим или без вести отсутствующим.

Обратите внимание! Средства не предоставляются семье, если установлен факт, что военный добровольно сдался в плен, самовольно оставил часть или совершил дезертирство.

Стоит также заметить, что размер выплаты для семьи погибшего военнослужащего зависит от обстоятельств его гибели: