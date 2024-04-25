Некоторые военнослужащие могут получать почти 200 тысяч гривен зарплаты

С 1 апреля военнослужащие, которые находятся на передовой и выполняют боевые или специальные задачи, могут рассчитывать на новый вид финансовой поддержки в размере 70 тысяч гривен. Он не заменит основные выплаты, предусмотренные для военных.

Кто имеет право на доплаты

Этот бонус, введен правительством, нацелен на стимулирование военных, которые находятся на "нуле", то есть в первой линии наступления или обороны. Выплата дополняет ранее установленную выплату в 100 тысяч гривен.

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Получить эти дополнительные средства смогут представители всех вооруженных сил Украины, включая:

Национальную гвардию;

СБУ;

Главное управление разведки;

Государственную пограничную службу;

Службу специальной связи и информации;

полицейских, которые выполняют работу в непосредственном контакте с врагом.

Какие выплаты имеют военные на "нуле"

Военнослужащие, активно привлечены к боевым или специальных операций в первом эшелоне обороны или наступления, а также те, кто действует близко к ротного опорного пункта, имеют возможность получать дополнительные финансовые бонусы. Они также могут получить вознаграждение за задачи, выполнены между позициями украинских и вражеских сил, как на оккупированных территориях, так и на территории самого агрессора.

Эти бонусы включают:

Денежное обеспечение, что варьируется от 20 100 гривен в зависимости от звания и стажа;

100 тысяч гривен за "боевые" задачи;

70 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

В общем, военнослужащие, которые находятся на передовой, могут накопить более 190 тысяч гривен.

! Выплата в 70 тысяч гривен не зависит от конкретного месяца и начисляется после накопления 30 дней на боевых позициях, в отличие от ежемесячных "боевых", которые определяются количеством дней, проведенных на выполнении задач.