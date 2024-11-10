Кто может получить доплату в тысячу гривен
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на изменения в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц, пенсионеры имеют право на доплаты в размере почти 1 тысячи гривен ежемесячно.
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Однако получить такую доплату могут только те пенсионеры, которые соответствуют критериям, а именно:Для получения надбавки к пенсии граждане должны соответствовать следующим критериям:
- достичь возраста 80 лет и более,
- проживать самостоятельно,
- нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья,
- получать пенсию по возрасту.
Обратите внимание! Посторонний уход по состоянию здоровья пенсионерам должен быть подтвержден официальными медицинскими справками.
Какой размер доплаты
- Актуальный размер доплаты для пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
- Таким образом, в ноябре этого года доплата составит 944,4 гривны, ведь с 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос до 2 361 гривны.
Важно! Если лицо получает пенсию по инвалидности, оно не имеет права на доплату к пенсии.