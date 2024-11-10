Кто может получить доплату в тысячу гривен

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на изменения в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц, пенсионеры имеют право на доплаты в размере почти 1 тысячи гривен ежемесячно.

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Однако получить такую доплату могут только те пенсионеры, которые соответствуют критериям, а именно:Для получения надбавки к пенсии граждане должны соответствовать следующим критериям:

  • достичь возраста 80 лет и более,
  • проживать самостоятельно,
  • нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья,
  • получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Посторонний уход по состоянию здоровья пенсионерам должен быть подтвержден официальными медицинскими справками.

Какой размер доплаты

  • Актуальный размер доплаты для пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
  • Таким образом, в ноябре этого года доплата составит 944,4 гривны, ведь с 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос до 2 361 гривны.

Важно! Если лицо получает пенсию по инвалидности, оно не имеет права на доплату к пенсии.