Кто может получить доплату в тысячу гривен

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на изменения в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц, пенсионеры имеют право на доплаты в размере почти 1 тысячи гривен ежемесячно.

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Однако получить такую доплату могут только те пенсионеры, которые соответствуют критериям, а именно:Для получения надбавки к пенсии граждане должны соответствовать следующим критериям:

достичь возраста 80 лет и более,

проживать самостоятельно,

нуждаться в регулярном постороннем уходе по состоянию здоровья,

получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Посторонний уход по состоянию здоровья пенсионерам должен быть подтвержден официальными медицинскими справками.

Какой размер доплаты

Актуальный размер доплаты для пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Таким образом, в ноябре этого года доплата составит 944,4 гривны, ведь с 1 января 2024 года прожиточный минимум вырос до 2 361 гривны.

Важно! Если лицо получает пенсию по инвалидности, оно не имеет права на доплату к пенсии.