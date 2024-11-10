Хто може отримати доплату в тисячу гривень
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на зміни до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб, пенсіонери мають право на доплати у розмірі майже 1 тисячі гривень щомісячно.
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Однак отримати таку доплату можуть лише ті пенсіонери, які відповідають критеріям, а саме:Для отримання надбавки до пенсії громадяни повинні відповідати таким критеріям:
- досягти віку 80 років і більше,
- проживати самостійно,
- потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров'я,
- отримувати пенсію за віком.
Зауважте! Сторонній догляд через стан здоров'я пенсіонерам повинен бути підтверджений офіційними медичними довідками.
Який розмір доплати
- Актуальний розмір доплати для пенсіонерів становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
- Таким чином, у листопаді цього року доплата становитиме 944,4 гривні, адже з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс до 2 361 гривні.
Важливо! Якщо особа отримує пенсію за інвалідністю, вона не має права на доплату до пенсії.