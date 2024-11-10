Хто може отримати доплату в тисячу гривень

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на зміни до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб, пенсіонери мають право на доплати у розмірі майже 1 тисячі гривень щомісячно.

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Однак отримати таку доплату можуть лише ті пенсіонери, які відповідають критеріям, а саме:Для отримання надбавки до пенсії громадяни повинні відповідати таким критеріям:

досягти віку 80 років і більше,

проживати самостійно,

потребувати регулярного стороннього догляду через стан здоров'я,

отримувати пенсію за віком.

Зауважте! Сторонній догляд через стан здоров'я пенсіонерам повинен бути підтверджений офіційними медичними довідками.

Який розмір доплати

Актуальний розмір доплати для пенсіонерів становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Таким чином, у листопаді цього року доплата становитиме 944,4 гривні, адже з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс до 2 361 гривні.

Важливо! Якщо особа отримує пенсію за інвалідністю, вона не має права на доплату до пенсії.